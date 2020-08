सोनू सूद ने रूस से भारत लौटने में 101 मेडिकल छात्रों के लिए की फ्लाइट की व्यवस्था

कोविड-19 महामारी के पिछले कुछ महीनों में, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद संकट से प्रभावित कई संवेदनशील समुदायों के लिए मसीहा बन गए है।

रील लाइफ के खलनायक ने रीयल लाइफ में एक हीरो की भूमिका निभाई जब उन्होंने बुधवार को 101 मेडिकल छात्रों को रूस से चेन्नई वापस आने में मदद करने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। फोटो साभार: YSTamil "मास्को में मेडिकल छात्र चेन्नई में अपने घरों तक पहुंचने में मदद के लिए मुझसे संपर्क किया," उन्होंने फोन पर आईएएनएस को बताया। जब उनसे रील लाइफ में खलनायक के बाद रीयल लाइफ में हीरो के रूप में उनकी नई भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी भूमिका है। मेरे जीवन में की गई सर्वश्रेष्ठ पटकथा। माता-पिता और छात्रों से आपको धन्यवाद मिलता है जो मुझे प्रेरित करता है।” जबकि स्पाइसजेट की उड़ान चेन्नई के लिए सीधी होनी थी, दिल्ली में एक ठहराव को कई अनुरोधों के कारण व्यवस्थित किया गया था।

“उड़ान में 200 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी। हम केवल 101 छात्र थे, जिसमें दिल्ली का एक छात्र भी शामिल था। हमें यकीन नहीं था कि निजी एयरलाइंस हमारी क्षमता के लिए चार्टर्ड उड़ानें संचालित करेंगी। लेकिन, हमें पता चला कि अभिनेता सोनू सूद ने पूरी उड़ान बुक करने के लिए बचे हुए पैसे का भुगतान किया और हमारी यात्रा को सुविधाजनक बनाया, ” टी आर शक्ति प्रियदर्शनी, छात्रों में से एक, ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया। जो छात्र भारत लौटना चाहते थे, वे व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से जुड़े थे। जबकि कई छात्र व्यवस्था की गई विभिन्न उड़ानों में भारत के अन्य हिस्सों में लौट सकते थे, इन 101 छात्रों को पीछे छोड़ दिया गया था।

“छात्र एक मामूली राशि का भुगतान करते हैं और मैं शेष राशि का भुगतान करता हूं। यहां तक कि अगर छात्रों की संख्या विमान की बैठने की क्षमता से कम है, लेकिन मैंने देखा कि वे भारत वापस आ गए हैं, ”अभिनेता ने कहा।

पिछले महीने, सोनू ने बिहार और झारखंड के 1,500 छात्रों के लिए एक उड़ान की व्यवस्था करने में मदद की थी जो किर्गिस्तान में फंसे थे।

उनके अनुसार, सबसे कठिन हिस्सा लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने का काम है क्योंकि आधिकारिक अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं।

"विदेश मंत्रालय, विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत और अन्य लोग काम को आसान बनाने में बहुत मददगार थे," उन्होंने कहा। “एकमात्र चुनौती छात्रों को किसी विशेष हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए विदेशों में स्थानीय परिवहन की व्यवस्था करना है। कुछ मामलों में, छात्रों को 12 से 13 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। मुझे ऐसा करने के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मैं विदेशी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं से भी बात करता हूं," उन्होंने कहा।

