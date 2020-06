वाइन निर्माता सुला भारत में शीर्ष वाइन ब्रांडों में से एक है जो लगभग 500 करोड़ रुपये का कारोबार करती है। चैतन्य राठी, सुला वाइनयार्ड्स के सीओओ

महामारी के दौरान लॉकडाउन के तहत पिछले कुछ महीने लोगों के लिए मुश्किल रहे हैं। घरों के अंदर बंद होने और बाहर जाने से लेकर विराम लगाने तक, इस महामारी ने लोगों के जीवन में काफी हलचल पैदा की है।

शराब प्रेमियों के लिए भी परिदृश्य बहुत अलग नहीं है। जब भारतीय बाज़ार में शराब की खपत की बात आती है, तो इसमें व्हिस्की, वोदका, रम और बीयर हमेशा स्पष्ट विजेता रहे हैं।

जबकि भारत में वाइन की खपत बहुत कम रह गई है। सुला वाइनयार्ड की कहानी ऐसी ही है, जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। इस वर्ष मुंबई स्थित ब्रांड, जिसने वर्ष 2000 से वाइन बेचना शुरू किया, अपनी 20 वीं वर्षगांठ मना रहा है। कंपनी भारत में शीर्ष वाइन ब्रांडों में से एक है जो लगभग 500 करोड़ रुपये का कारोबार करती है। यात्रा: 2000 से 2020 तक वाइन निर्माण एक श्रम के सहारे आगे बढ़ने वाले प्रक्रिया है। इसके अलावा, इसकी बनावट और स्वाद को बनाए रखना सभी अधिक चुनौतीपूर्ण प्रयास है। 20 साल तक ब्रांड लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली वाइन कैसे बना सकता है? सुला वाइनयार्ड्स के सीओओ चैतन्य राठी जोर देकर कहते हैं कि "समय और धैर्य।" एक चीज जो उन्होंने दूसरों से अलग की है, वह है वाइन की गुणवत्ता पर काफी हद तक ध्यान केंद्रित करना।

वह योरस्टोरी को यह भी बताते हैं कि लाभदायक विकास के लिए भूख कुछ ऐसी है जिसकी कंपनी का प्रबंधन शपथ लेता है। यह दृष्टिकोण आज के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के ‘हर कीमत पर विकास’ दृष्टिकोण के विपरीत है।

सुला वाइनयार्ड्स की स्थापना राजीव सामंत ने की थी। कुछ वर्षों तक विदेश में काम करने के बाद वह अपना कुछ शुरू करने के इरादे से भारत वापस आए। 1996 में, उन्होंने महसूस किया कि वह शराब के कारोबार में उतरना चाहते थे और समझा कि नासिक में वाइन अंगूर उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु है।

उनका दृढ़ संकल्प तब बढ़ा जब उन्होंने कैलिफोर्निया का दौरा किया और एक प्रख्यात वाइन निर्माता केरी डामस्की से मिले, जिन्होंने उत्साहपूर्वक उन्हें एक वाइनरी शुरू करने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। 1997 में इस जोड़ी ने नासिक क्षेत्र में वाइन अंगूर उगाने का कदम उठाया, साथ ही सॉविनन ब्लैंक और चेनिन ब्लैंक जैसे वैरिएटल भी लगाए, जो भारत में पहले कभी नहीं लगाए गए थे।

प्रारंभिक वर्षों के बारे में बात करते हुए, चैतन्य कहते हैं, “वाइन मुख्य रूप से टेबल अंगूर से बनती थे और इसका उचित मात्रा में निर्यात भारत से बाहर किया गया था, लेकिन इसे भारत में नहीं बेचा गया था। इसने राजीव को न सिर्फ भारत में एक उत्पाद बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि भारतीयों को बेंचा भी।”

भारत से लोगों को वाइन की तरफ आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था क्योंकि वाइन हमेशा से विदेशियों और अभिजात वर्ग के लिए एक पेय के रूप में जुड़ी हुई थी। चैतन्य कहते हैं, “शुरुआत में जब सुला ने खुदरा बिक्री शुरू की थी, तब देश में औसत उपभोक्ता व्हिस्की, रम, वोदका या बीयर के प्रति अधिक झुकाव रखते थे। यह माना जाता था कि वाइन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के लिए है और इसका भारतीय भोजन के साथ सेवन नहीं किया जा सकता है।” शराब बनाने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में सुला को दो साल लग गए। वो बताते हैं, “मार्केटिंग भी एक चुनौती थी। न केवल भारतीय वाइन के बारे में सुना गया था, बल्कि वे भारत में बेची जाने वाली कुछ आयातित वाइन की तुलना में अधिक महंगी भी थी।

फिर भी राजीव ने इस कार्य को अपना लिया और अपनी पारिवारिक भूमि पर खेती शुरू कर दी। मजदूर और कच्चे माल सभी स्थानीय रूप से नासिक से ही आते हैं। कंपनी में कुल 1,000 कर्मचारी हैं। बेहतर गुणवत्ता वाली वाइन का निर्माण शराब बनाना उतना ही प्रेम का काम है जितना कि कला का काम करना। सबसे पहले अंगूर को हाथ से तोड़ा जाता है और एकत्र किया जाता है। फिर उन्हें कुचल दिया जाता है और इसे एक फ़िल्टरिंग टैंक में डाल दिया जाता है। इन टैंकों में अंगूर के रस को फरमेंट किया जाता है जहाँ शुगर को शराब में भी परिवर्तित किया जाता है।

नासिक में वाइनयार्ड

अंगूर के रस प्रोसेसिंग वाइन की शैली (लाल, सफेद या रोजे) पर निर्भर करती है, जिसे आप बना रहे हैं। सफेद वाइन के लिए टैंक में केवल रस एकत्र किया जाएगा, अर्थात अंगूर को वायवीय बैलून प्रेस में कुचल दिया जाता है जहां अंगूर की त्वचा और बीज अंगूर से हटा दिए जाते हैं। इस रस को सफेद शराब बनाने के लिए इसे किण्वित किया जाता है, लेकिन रेड वाइन के लिए अंगूर की खाल में फ्लेवर, रंग और टैनिन होते हैं। त्वचा और बीज सहित पूरे अंगूर का उपयोग रेड वाइन बनाने में किया जाता है। 2019 में सुला वाइनयार्ड ने शराब के एक मिलियन से अधिक केस बेचे हैं। आज, उनके पास घरेलू वाइन बाजार में 65 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।

95 प्रतिशत से अधिक वाइन का उपभोग पहले कुछ वर्षों में किया जाता है, विशेष रूप से व्हाइट वाइन का। बहुत कम वाइन को उस लंबे समय तक वृद्ध रखने के लिए रखा जाता है। सुला रासा और कैबेरनेट सौविग्नन वाइन के उदाहरण हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक हो सकती है। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली सहित लगभग 30 देशों को निर्यात की जाती है।

शराब पर्यटन कई चीजें जो सुला वाइनयार्ड के लिए काम की हैं। उनमें से एक इसकी मार्केटिंग रणनीति है।

भारत भले ही वाइन उद्योग के दायरे का विस्तार करने के लिए छोटे कदम उठा रहा हो, लेकिन जागरूकता फैलाने से निश्चित रूप से दुनिया काफी करीब आ गई है। चैतन्य कहते हैं, "हमारे आतिथ्य व्यवसाय, जिसमें वाइन चखने के इवेंट और वाइनयार्ड का टूर शामिल हैं, इन सभी ने अपने ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने में मदद की।"

व्यापार ने नासिक में अपने कारखाने में एक टेस्टिंग रूम का निर्माण किया है और इसके वार्षिक दो दिवसीय इवेंट सुलाफेस्ट में बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। चैतन्य का दावा है कि कभी सप्ताह में 10 विजिटर से अब वाइनयार्ड में रोजाना 1,000 से अधिक विजिटर आते हैं।

वो बताते हैं, "इस शराब पर्यटन ने नासिक को मानचित्र पर रखने में मदद की क्योंकि यह पहले केवल एक धार्मिक गंतव्य के रूप में माना जाता था। आज यह क्षमता है, जहां ग्रोवर ज़म्पा, सोमा वाइन और यॉर्क वाइनरी जैसे कई अन्य खिलाड़ियों के साथ भारत का वाइन डेस्टिनेशन भी बन सकता है।" कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव चैतन्य आज के सभी उद्यमियों की तरह कोरोनावायरस महामारी से होने वाले नुकसान का दावा करते हैं। वो कहते हैं, “हमारी बिक्री और उत्पादन रुका हुआ था, लेकिन हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था।"





इसके अलावा उनका कहना है कि साल की पहली तिमाही कंपनी के लिए आमतौर पर धीमी है क्योंकि भारत में शराब की मांग दिवाली के मौसम के दौरान उठती है और सर्दियों के मौसम तक रहती है।”

एक व्यवसाय चलाने की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए चैतन्य कहते हैं कि बीयर और वाइन उद्योग "पुरातन कानूनों" से पीड़ित हैं। वह माल और सेवा कर (जीएसटी) और शराब की होम डिलीवरी में कुछ उम्मीद देख रहे हैं, जो उद्योग को महामारी और नीतियों के खराब निर्माण से बचा सकता है। "उदाहरण के लिए सुला कैबरनेट शिराज वाइन महाराष्ट्र में 900 रुपये और अंतर राज्य कानूनों के कारण राजस्थान में 1,500 रुपये में बेची जाती है। जीएसटी आने के बाद कीमतों में एकरूपता होगी।"

इस बीच ब्रांड COVID-19 को एक अवसर में बदलने में सक्षम रहा है।

चैतन्य बताते हैं, "जब आप एक बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं और साल में 15-20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, तो कई चीजें हैं जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं।" वह कहते हैं कि एक कंपनी के रूप में, वे मजबूत, कुशल और अधिक उत्पादक बनेंगे क्योंकि महामारी ने उन्हें सिखाया है कि "कम संसाधनों के साथ अधिक कैसे करें।" उन्होंने कहा, ''व्यवसाय को चलाने का कोई अन्य तरीका नहीं है, क्योंकि यह एक मितव्ययी और कुशल तरीके से चल रहा है और उनकी नज़र विस्तार पर भी है।''

