Blinkit के फाउंडर ने बताया - वेलेंटाइन डे पर खूब बिके कंडोम, मोमबत्तियां; Dunzo पर भी...

क्विक ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Blinkit के फाउंडर अलबिंदर ढींडसा (Blinkit founder Albinder Dhindsa) ने मंगलवार को बताया कि वेलेंटाइन डे पर कंडोम और मोमबत्तियों (condoms, candles sale on Valentine's Day) की बिक्री जोरों पर थी. दूसरे प्रोडक्ट्स जिनमें सामान्य से अधिक बिक्री हुई, उनमें पुरुषों के लिए डिओडोरेंट (deodorants for men), महिलाओं के लिए परफ्यूम (perfumes for women), गुलाब (rose), गुलदस्ते (bouquets) और चॉकलेट (chocolates) शामिल थे.

ट्विटर पर ढींडसा ने कुछ एनालिटिक्स रिपोर्ट साझा कीं.

Both condom and candles sales going strong 👀 pic.twitter.com/5asZkceOGV — Albinder Dhindsa (@albinder) February 14, 2023

जब डिओडोरेंट और परफ्यूम की बात आई, तो ब्लिंकिट के फाउंडर ने ट्वीट किया: "लगता है जैसे प्यार का ख़ुमार सिर चढ़कर बोल रहा है... या यह सिर्फ एक सुखद खुशबू है?"

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अलबिंदर ढींडसा ने यह भी बताया कि ब्लिंकिट पर सभी ऑर्डर का 30 प्रतिशत किसी और के लिए किया गया था. और दोपहर 3.15 बजे तक, कंपनी ने एक सप्ताह में सामान्य से अधिक चॉकलेट बेचीं.

ब्लिंकिट ने 10,000 से अधिक गुलाब बेचे और 10 बजे तक 1,200 गुलदस्ते डिलीवर किए. ढींडसा ने इसे "वेलेंटाइन डे की अच्छी शुरुआत" कहा.

ब्लिंकिट के फाउंडर ने एक चुटकुला भी शेयर किया.

वैलेंटाइन डे पर बिक्री के आंकड़े शेयर करने के अलावा, ढींडसा ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बधाई देने वाले ग्राहकों का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने ट्वीट किया, "अपने डिलिवरी पार्टनर्स को हैप्पी वैलेंटाइन्स विश करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद."

Dunzo पर भी...

ब्लिंकिट की ही तरह क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Dunzo पर भी आखिरी मिनट तक जमकर खरीदारी हुई. 7 फरवरी को वेलेंटाइन सप्ताह (Valentine’s week) शुरू होने के बाद से गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री बढी. इतना ही नहीं, बिना किसी आश्चर्य के कंडोम, इस सप्ताह सबसे अधिक Dunzo किया जाने वाला प्रोडक्ट रहा.

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डंजो ने बताया कि इस सप्ताह सेल्फ-केयर प्रोडक्ट्स, चॉकलेट और सैक्सुअल वेलनेस की चीजों में औसतन 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

गुलाब और चॉकलेट के बहुत सारे अंतिम समय के ऑर्डर देखे गए और ये Dunzo के सबसे अधिक बिकने वाले प्रोडक्ट्स में भी शामिल थे. कंपनी ने कहा कि उन्होंने वेलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए खरीदे गए सभी गुलाबों की 100 फीसदी बिक्री की है. कुल मिलाकर सप्ताह में 9 फरवरी यानी चॉकलेट डे (Chocolate Day) पर चॉकलेट्स में 25 फीसदी का उछाल देखा गया, बिक्री में तीन गुना की बढ़ोतरी देखी गई.

मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स (Male grooming products) इस सप्ताह ऑर्डर में 70 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहे. डंजो ने कहा कि कंडोम और सैक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की कुछ किस्मों के ऑर्डर में भी 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई.

कंपनी ने यह भी बताया कि Dunzo की 2022 की टेकअवे रिपोर्ट में, मुंबई ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी की तुलना में तीन गुना अधिक कंडोम और लुब्रिकेंट्स का ऑर्डर देकर दिल्ली को पीछे छोड़ दिया.