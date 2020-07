देश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 28,701 नए मामले आए सामने; संक्रमितों की संख्या 8,78,254 पहुंची

नयी दिल्ली, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 28,701 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या सोमवार को बढ़कर 8,78,254 हो गई। वहीं, इस खतरनाक वायरस की वजह से 500 और लोगों की मौत के बाद देश में मृतकों की कुल संख्या 23,174 हो गई। फोटो साभार: shutterstock स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,53,470 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,01,609 लोगों का इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक 63.01 फीसदी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।’’

संक्रमण की पुष्टि वाले कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

यह लगातार चौथा ऐसा दिन है, जब देश में संक्रमण के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार 12 जुलाई तक 1,18,06,256 नमूनों की जांच हुई है, जिनमें से 2,19,103 नमूनों की जांच रविवार को हुई।

संक्रमण के कारण हुई 500 नई मौतों में से 173 महाराष्ट्र में हुई है, जबकि कर्नाटक में 71, तमिलनाडु में 68, दिल्ली में 37, पश्चिम बंगाल में 26, उत्तर प्रदेश में 21, आंध्र प्रदेश में 19, गुजरात में 13, बिहार में 12, जम्मू-कश्मीर में 10, मध्य प्रदेश में नौ, तेलंगाना में आठ, राजस्थान और झारखंड में सात-सात, हरियाणा और पंजाब में चार-चार, ओडिशा में तीन, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ में दो-दो और उत्तराखंड और चंडीगढ़ में एक-एक मौत हुई है।

अब तक हुई कुल 23,174 मौतों में से, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10,289 लोगों की मृत्यु हुई, इसके बाद दिल्ली में 3,371, गुजरात में 2,045, तमिलनाडु में 1,966, उत्तर प्रदेश में 934, पश्चिम बंगाल में 932, मध्य प्रदेश में 653, कर्नाटक में 684 और राजस्थान में 510 मौतें हुई हैं।

अब तक, तेलंगाना में कोविड-19 से 356 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 328, हरियाणा में 301, पंजाब में 199, जम्मू-कश्मीर में 179, बिहार में 143, ओडिशा में 64, उत्तराखंड में 47, असम में 35 और केरल में 31 मौतें हुई हैं। Also Read गुरुग्राम के जुड़वां भाई-बहन ने एक समान नंबर लाकर दसवीं में किया स्कूल टॉप झारखंड में 30 मौतें हुई हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 19, पुडुचेरी में 18, गोवा में 14, हिमाचल प्रदेश में 11, चंडीगढ़ में आठ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में दो-दो और लद्दाख में एक मौत हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मौतें मरीजों में अन्य बीमारियों के कारण हुईं।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां मामलों की संख्या 2,54,427 है, इसके बाद तमिलनाडु में 1,38,470 और दिल्ली में 1,12,494 मामले हैं, जबकि गुजरात में 41,820, उत्तर प्रदेश में 36,476, कर्नाटक में 38,843 और तेलंगाना में 34,671 मामले हैं।

कोविड-19 संक्रमितों की संख्या पश्चिम बंगाल में 30,013, आंध्र प्रदेश में 29,168, राजस्थान में 24,392, हरियाणा में 21,240 और मध्य प्रदेश में 17,632 हो गई है।

असम में संक्रमण के 16,071 मामले हैं, जबकि बिहार में 16,642, ओडिशा में 13,121 और जम्मू-कश्मीर में 10,513 मामले हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 7,821 मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में 7,873 मामले हैं।

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से कुल 4,059, झारखंड में 3,756, उत्तराखंड में 3,537, गोवा में 2,453, त्रिपुरा में 2,054, मणिपुर में 1,609, पुडुचेरी में 1,418, हिमाचल प्रदेश में 1,213 और लद्दाख में 1,086 लोग संक्रमित हुए हैं।

नगालैंड में कोविड-19 के 774 मामले, चंडीगढ़ में 559 और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में कुल मिलाकर 479 मामले सामने आए हैं।

अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 359 मामले, मिजोरम में 231, मेघालय में 306, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब तक 163 मामले सामने आए हैं, जबकि सिक्किम में 153 मामले सामने आए हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘हमारे आँकड़ों को आईसीएमआर के आँकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।’’ Also Read क्या कोरोना वैक्सीन की जरूरत सिर्फ इन्हें ही पड़ेगी?

(Edited by रविकांत पारीक)

