ओडिशा में इस बार कृषि त्योहार ‘नुआखाई’ पर नहीं होंगे बड़े आयोजन

संबलपुर, पश्चिमी ओडिशा में प्रमुख तौर पर मनाए जाने वाले कृषि त्योहार नुआखाई पर इस बार कोविड-19 के मद्देनजर कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। फोटो साभार: Odisha360 सामुदायिक नेताओं के मुताबिक ‘नुआखाई’ इस वर्ष 23 अगस्त को है और इस बार यह बिना नुआखाई भेंट के साधारण तरीके से मनाया जाएगा। त्योहार पर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए नुआखाई भेंट प्रदान की जाती हैं।

क्षेत्र के लोग 'नुआखाई' त्योहार में फसलों, अच्छी बारिश और खेती के लिए अनुकूल मौसम के लिए देवताओं की पूजा कर आभार व्यक्त करते हैं।

परंपरा के अनुसार, किसान अपनी पहली फसल का अन्न देवताओं को चढ़ाते हैं। परिवार का मुखिया घर के देवता की पूजा करता है और चावल व अन्य भोज्य पदार्थ अपर्ण करने के प्रसाद के तौर पर इनका परिजनों में वितरण करता है।

इस अवसर पर, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और बाहर काम करने वाले लोग भी त्योहार मनाने के लिए अपने घर वापस आ जाते हैं।

शहर के लेखक सिद्धार्थ पंडा ने कहा कि परंपरा को बनाए रखते हुए, लोग अपने कुल देवताओं की पूजा करेंगे और पहली फसल का भोग लगाएंगे। हालांकि, इस बार त्योहार के सामाजिक पहलू नहीं नजर आएंगे।

उन्होंने कहा कि कई लोग जो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, वे महामारी के कारण त्योहार के दौरान अपने घर नहीं जा पाएंगे।

