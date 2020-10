इलेक्ट्रिक प्लेन्स और यूएवी का उपयोग करते हुए, यह स्टार्टअप भारत में अर्बन मॉबिलिटी को फिर से परिभाषित करना चाहता है

बढ़ती जनसंख्या, अतिक्रमण, ट्रैफ़िक समस्याएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्याएँ भारतीय रोडवेज के लिए प्रमुख चिंताएँ हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, चेन्नई स्थित द ईप्लेन कंपनी हवाई मार्ग लेना चाहती है।

Ubifly Technologies Private Limited, जिसे ePlane Company (TEC) के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 2016 में प्रांजल मेहता और सत्यनारायणन चक्रवर्ती द्वारा हवाई वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। स्टार्टअप ने नेशनल सेंटर फॉर कॉम्बिनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब (NCCRD) से प्रमाणित किया गया है। TEC ने Ek Hanz को छह किलोग्राम तक पेलोड देने के लिए डिज़ाइन किया, विशेष रूप से माल और पैकेज देने के लिए विकसित किया गया। [इमेज क्रेडिट: ePlane कंपनी] योरस्टोरी के साथ बात करते हुए, सत्यनारायणन, को-फाउंडर और सीटीओ, बताते हैं कि स्टार्टअप छोटी दूरी की इंट्रासिटी यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का निर्माण कर रहा है और इसका उद्देश्य शहरी क्षमता को फिर से परिभाषित करना है। वह कहते हैं कि स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रोडक्ट प्रकृति में अद्वितीय हैं क्योंकि वे ड्रोन और इलेक्ट्रिक हवाई जहाज टेक्नोलॉजी का एक संकर मिश्रण हैं।

सत्यनारायण 1998 से IIT मद्रास में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं। वह IIT मद्रास में नेशनल सेंटर फॉर कॉम्बिनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब (NCCRD) और प्रॉपल्शन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ़ प्रोपेलियन टेक्नोलॉजी के प्रमुख भी हैं।

प्रॉपल्शन पर उनका अध्ययन टीईसी की शुरूआत का कारण था। दूसरी ओर, आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र प्रांजल पहले कम दूरी के दैनिक उड़ान वाहनों के निर्माण में शामिल थे।

सत्यनारायण का कहना है, “इलेक्ट्रिक कार अब पारंपरिक दहनशील वाहनों की तुलना में अधिक महंगी हैं और इसकी बड़ी वजह बैटरी की लागत है। उपयोगकर्ताओं को दोनों वाहनों से समान लाभ की उम्मीद है और इस प्रकार, ईवी कारों को एक आईसीई कार के लाभ से मेल खाने के लिए बैटरी पैक करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाहनों की लागत बढ़ जाती है। हालांकि, हवाई जहाज के लिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि विमानों पर बैटरी पैक करना संभव नहीं है क्योंकि यह उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा। इससे पारंपरिक विमानों की तुलना में इलेक्ट्रिक हवाई जहाज की लागत में कमी आती है।"

वह बताते हैं कि टीईसी वाहन एक हाइब्रिड हैं - वे एक हवाई जहाज की तरह हवा में आगे बढ़ते हुए ड्रोन की तरह उतरते हैं। एरियल रूट लेना IITM इनक्यूबेशन सेल, IIT मद्रास में स्थापित, TEC संस्थापक ने यूएवी को विकसित करने के लिए लगभग 30 लाख रुपये का प्रारंभिक निवेश किया।

को-फाउंडर सत्यनारायण ने खुलासा किया कि स्टार्टअप ने तीन यूएवी मॉडल तैयार किए हैं। टीईसी के EK Hanz को छह किलोग्राम तक के पेलोड वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से माल और पैकेज देने के लिए विकसित किया गया है। ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन 50 किमी / घंटा की क्रूज गति से 100 किमी तक लगातार उड़ सकता है।

स्टार्टअप का दावा है कि उसके कॉपीराइट एमएल एल्गोरिदम एक सुपरविजन-फ्री उड़ान को सक्षम करते हैं। वाहन एक पुश बटन के साथ ड्रोन की तरह वर्टिकल और दूर तक ले जाता है। हालाँकि, यह एक विमान की तरह आगे बढ़ता है और सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित रूप से किसी भी तरह की बाधाओं जैसे पेड़ या बिजली के खंभे आदि का पता लगाता है।

टीईसी का अगला प्रोडक्ट Scout है, जो एक ड्रोन है जिसे मोबाइल निगरानी और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसमें शक्तिशाली ऑनबोर्ड प्रोसेसर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी है जो संकटों के दौरान उचित निगरानी सुनिश्चित करती है।

इसके अलावा, सत्यनारायण कहते हैं कि टीईसी बड़े क्षेत्रों में निगरानी अभियान चलाने के लिए एक हाइब्रिड ऑटो-पायलट ई-प्लेन वायु विकसित कर रहा है। जबकि यह EK Hanz से छोटा है, वायु को एक चार्ज पर दो घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

10-सदस्यीय स्टार्टअप अब एक दो सीटर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसे e200 नाम दिया गया है, जिससे ऑफिस जाने वालों को काम करने में मदद मिले। टीईसी के e200 की कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग [इमेज क्रेडिट: द ईप्लेन कंपनी] बढ़ते बाजार को जीतना सत्यनारायण का कहना है कि उत्पादों को अभी तक तैनात नहीं किया गया है और दावा किया गया है कि कंपनी को एयरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु (एआईडीएटी) के कंसोर्टियम के तहत यूएवी के "दृष्टि के परे लाइन" (बीवीएलओएस) परीक्षणों के लिए डीसीजीए की मंजूरी मिली है।

रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020-2026 में भारत का वाणिज्यिक ड्रोन बाजार 12.4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच ड्रोन के उपयोग में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अब तक, अधिकांश ड्रोन का उपयोग निगरानी और मैपिंग के लिए किया जाता है। हालांकि, महामारी के प्रकोप ने अब प्रसव के लिए ड्रोन के उपयोग के महत्व को उजागर किया है।

जून में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 13 कंपनियों को मुख्य रूप से दवाओं और किराने का सामान पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक संचालन के लिए ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी।

कई उल्लेखनीय स्टार्टअप जैसे कि आरव अनमैन्ड सिस्टम्स, डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज, आईडियाफॉर और स्काईलार्क ड्रोन्स सहित, अपने ड्रोन को निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए तैनात करते रहे हैं।

सत्यनारायण बताते हैं कि द ePlane कंपनी ड्रोन के निर्माण पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक विमानों का निर्माण करना है जो दैनिक गतिशीलता का भविष्य बन जाएंगे।

भविष्य की योजनाओं के बारे में बोलते हुए, को-फाउंडर कहते हैं कि स्टार्टअप वर्तमान में एक दो-सीटर इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का निर्माण कर रहा है, जो एक हवाई टैक्सी के रूप में काम करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप बाहरी फंडिंग को बढ़ा रहा है।

वे आगे कहते हैं, “हवाई जहाज के निर्माण में हमें कम से कम दो साल लगेंगे, और फिर विमानन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कुछ और साल लगेंगे। इस इनोवेशन के साथ, हम ऑफिस जाने वालों के लिये बेहतर तरीकों से सुविधापूर्ण यात्राएं पूरा करने के लिए देख रहे हैं।"

