ईपीएफ में कटौती के बाद अब आपकी इन-हेंड सैलरी होगी ज्यादा, जानिए कैसे ?

कर्मचारी भविष्य निधि योगदान फंड क्रंच का सामना करते हुए, नियोक्ता और उनके कर्मचारी दोनों तीन महीने में 9,250 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी सहायता प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं क्योंकि सरकार ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए योगदान की उनकी वैधानिक मासिक दर को घटाकर 10% कर दिया है और 100 से कम कर्मचारी रखने वाली संस्थाओं के लिए अगस्त के वेतन महीने तक अंशदान की छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) भविष्य निधि बकाया के भुगतान में कर्मचारियों को अधिक टेक-होम सैलरी प्रदान करना और नियोक्ताओं को राहत देना आवश्यक है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों का वैधानिक पीएफ योगदान अगले 12 महीनों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से 10% तक कम हो जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 बताता है कि कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में 20 या अधिक कर्मचारियों होने और 15,000 मासिक वेतन रुपए से कम कमाई के लिए ईपीएफ योजना में शामिल होना अनिवार्य है।

दर वैधानिक योगदान को कम करने से नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को तीन महीने में 6,750 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी राहत मिलेगी। सरकार के अनुमान के अनुसार, सभी 6.5 लाख प्रतिष्ठान और उनके 4.3 करोड़ कर्मचारी, जो अब EPFO ​​के तहत आते हैं, लाभान्वित होंगे। हालांकि, सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाएं और उनके कर्मचारी, दोनों केंद्र और राज्यों में, भविष्य निधि के लिए प्रत्येक को 12% का भुगतान करना जारी रखेंगे।

छोटे और मझोले उद्यमों के लिए जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं, सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का पूरा 24% अंशदान ईपीएफओ की ओर से जारी रखेगी जब तक कि अगस्त का वेतन महीना हो। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से जून-अगस्त की अवधि में 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और उनके 72.22 लाख कर्मचारियों को 2,500 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी राहत मिलेगी।

शुरूआती तीन वेतन महीनों - मार्च से मई के लिए छूट दी गई थी। पात्र खातों में भुगतान किया गया है। अब, हम जून, जुलाई और अगस्त - तीन और मजदूरी महीनों के लिए समर्थन बढ़ा रहे हैं। हम 2,500 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी का उपयोग कर रहे हैं, 7.22 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, वित्त मंत्री ने कहा।

नियोक्ताओं की लिक्विडिटी संकट को दूर करने के लिए, ईपीएफओ ने हाल ही में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अनिवार्य योगदान के लिए समय सीमा वापस लेना शामिल है। 30 अप्रैल को, EPFO ​​ने मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) की फाइलिंग को ECR में बताए गए वैधानिक योगदान के भुगतान से अलग करने का निर्णय लिया, लेकिन नियोक्ताओं के लिए यह सुविधा कब तक उपलब्ध होगी, इसकी कोई समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया।

इसने ईपीएफ योजना में एक नया प्रावधान भी पेश किया है जिसके तहत ग्राहकों को तीन महीने की मजदूरी और महंगाई भत्ता (डीए) तक की गैर-वापसी योग्य वापसी का लाभ उठाने की अनुमति है, या सदस्य के क्रेडिट में खड़ी राशि का 75% तक ईपीएफओ खाता, जो भी कम हो। Also Read पैकेज: छोटे उद्यमों को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज सुलभ कराने की पेशकश

(Edited by रविकांत पारीक)

