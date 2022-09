TATA Sons के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन

टाटा सन्स (Tata Sons) के पूर्व चेयरमैन साइरस पालोनजी मिस्त्री (Cyrus Pallonji Mistry - former chairman of Tata Sons) का महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को हुए एक सड़क हादसे में निधन (Cyrus Mistry death in car accident) हो गया है. वे 54 वर्ष के थे. साइरस मिस्री टाटा सन्स के छठे चेयरमैन थे. उन्हें अक्टूबर 2016 में हटा दिया गया था. साइरस मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा (Ratan Tata) के रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप (Tata Group) की कमान मिली थी.





मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की कार मुंबई से सटे पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई. उस समय मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे. दुर्घटना दोपहर लगभग 3.15 बजे हुई. यह हादसा सूर्या नदी पर बने पुल पर हुआ. दुर्घटना के बाद मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.





इस हादसे में मिस्त्री के साथ यात्रा कर रहे दो अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें कार चालक भी शामिल है. सभी घायलों को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इसी साल 28 जून को साइरस के पिता और भारत के सबसे पुराने अरबपति पालोनजी शापूरजी मिस्त्री (Pallonji Shapoorji Mistry) का निधन हो गया था. उन्होंने 93 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली थी.





साइरस मिस्‍त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को आयरलैंड में हुआ था. उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी. साइरस ने परिवार के पालोनजी ग्रुप में 1991 में काम करना शुरू किया था.

रतन टाटा के इस्तीफे के बाद बने थे चेयरमैन

2012 में रतन टाटा के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद साइरस मिस्त्री को यह पद सौंपा गया था. वह दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2016 तक इस पद पर रहे थे. उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब फैसला टाटा ग्रुप के हक में आया था. उनकी जगह रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था. उसके बाद जनवरी 2017 को एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया था.





रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइरस मिस्त्री के SP Group की टाटा संस में 18.4 फीसदी हिस्सेदारी है.





आपको बता दें कि हाल ही में टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री जैसे विवाद से बचने के लिए बड़ा अहम बदलाव किया था. बीते मंगलवार को टाटा ग्रुप की एजीएम मीटिंग (TATA Group AGM Meeting) में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (article of association) समेत कुछ नए संशोधनों को मंजूरी दे दी गई.





इस फैसले के बाद अब टाटा संस (TATA Sons) और टाटा ट्रस्ट्स (TATA Trusts) के चेयरमैन (TATA Group Chairman) के पद अलग हो गए हैं. यानी अब कोई एक व्यक्ति टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन नहीं बन सकता है.