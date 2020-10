[फंडिंग अलर्ट] लीगलटेक स्टार्टअप MikeLegal ने SOSV, Artesian से जुटाई सीड राउंड फंडिंग

गुरुग्राम स्थित लीगलटेक स्टार्टअप MikeLegal ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने US-हेडक्वॉर्टर की वेंचर कैपिटल फर्म SOSV और ऑस्ट्रेलिया की वीसी फर्म Artesian से अघोषित सीड राउंड फंडिंग जुटाई है।

MikeLegal के को-फाउंडर तुषार भार्गव ने कहा, “माइकलीगल वर्तमान में कानूनी टीमों को अपनी संपूर्ण ट्रेडमार्क प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने में मदद कर रहा है, जो आज काफी हद तक मैनुअल0driven है जो समान उल्लंघन और वर्तमान समय में एक्सेल शीट पर प्रबंधित महत्वपूर्ण डेडलाइंस को मिस कर रही है। माइकलीगल के एआई एल्गोरिथ्म का उपयोग करके, टीमें एक-चौथाई समय में बेहतर डेटा-संचालित निर्णय ले सकती हैं। इसके अलावा, माइकलीगल आने वाले महीनों में एआई का उपयोग करके अनुबंधों की समीक्षा करने और उन्हें प्रूफरीडिंग करने के लिए विस्तार की ओर देखेगा।”

स्टार्टअप ने कहा कि फंड्स का उपयोग इसकी प्रोडक्ट और सेल्स टीम को रैंप करने और इसके संचालन को अन्य कानूनी डोमेन और भौगोलिक क्षेत्रों में स्केल करने के लिए किया जाएगा।

MikeLegal के को-फाउंडर और सीईओ अंशुल गुप्ता कहते हैं, “एक उद्योग के रूप में लीगलटेक अभी भी भारत में एक नवजात अवस्था में है और हमारा मानना ​​है कि स्पेस को बाधित करने का एक बड़ा अवसर है। एसओएसवी जैसी बड़ी वीसी एक्सेलेरेटर और आर्टेसियन जैसी कंपनी का समर्थन करने से हमें अपने विजन को तेजी से हासिल करने में मदद मिली है।” अंशुल गुप्ता, MikeLegal के को-फाउंडर और सीईओ 2017 में तुषार भार्गव और अंशुल गुप्ता द्वारा स्थापित, माइकलीगल का दावा है कि यह पहले से ही 100+ कंपनियों के साथ काम कर रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मास्युटिकल्स और बजाज फाइनेंस जैसे कुछ विभिन्न टियर I लॉ फर्म और कॉर्पोरेट्स शामिल हैं।

हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार, कानून फर्मों को प्रत्येक वर्ष प्रति सहयोगी 500,000 रुपये से अधिक का नुकसान होता है क्योंकि एक वकील के विशिष्ट दिन का केवल 31 प्रतिशत बिल योग्य गतिविधियों और शेष गैर-बिल योग्य, सांसारिक, और दोहराए जाने वाले कार्यों पर खर्च किया जाता है। माइकलीगल का एआई-संचालित कानूनी सहयोगी कानूनी टीमों को इन कार्यों को स्वचालित करने में मदद कर रहा है, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर खर्च करने का समय कम हो जाता है और दक्षता बढ़ जाती है।

Oscar Ramos, SOSV के पार्टनर और Chinaccelerator के प्रबंध निदेशक, ने कहा, "हम माइकलीगल टीम के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हर कंपनी को अपने स्वयं के AI-पावर्ड "माइक रॉस"(सूट) लाने हैं। टीम ने एक प्रोडक्ट बनाया है जो न केवल कानून फर्मों बल्कि SME और भारत में बड़े MNCs की सेवा दे रहा है।"

SOSV Q2 2020 के लिए दुनिया का सबसे सक्रिय शुरुआती चरण का निवेशक है, और प्रबंधन के तहत $ 740 मिलियन की संपत्ति है, जो मुख्य रूप से सीड और प्रारंभिक चरण के निवेश पर केंद्रित है।

