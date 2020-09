Unacademy ने फंडिंग के नवीनतम दौर के साथ यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। यह एडटेक स्टार्टअप के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसका इस साल फरवरी में अपने आखिरी फंडिंग दौर के दौरान स्टार्टअप का मूल्य 400 मिलियन डॉलर था। देश में प्रमुख एडटेक स्टार्टअप्स में से एक अनअकैडमी ने सॉफ्टबैंक के नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड के जरिये 150 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाकर 1.45 बिलियन डॉलर का मूल्य के साथ यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश कर लिया है।

यह सौदा इस साल सॉफ्टबैंक द्वारा किए गए पहले निवेश को चिह्नित करता है क्योंकि उसने पिछले साल दिसंबर में लेनदेन किया था।

सॉफ्टबैंक के अलावा, जनरल अटलांटिक, सिकोइया इंडिया, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, फेसबुक और ब्ल्यू वेंचर्स सहित अनअकैडमी के मौजूदा निवेशकों ने भी इस दौर में भाग लिया।

अनअकैडमी का आखिरी फंडिंग राउंड इस साल फरवरी में था, जब इसने 110 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जिसमें फेसबुक भी निवेशकों में से एक के रूप में जुड़ा था। तब स्टार्टअप का मूल्य लगभग 400 मिलियन डॉलर था।

अनअकैडमी के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने कहा, “जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों से सीखना ज्यादातर एक विशेषाधिकार रहा है, जो केवल देश के शीर्ष कुछ शहरों में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। Unacademy में हम उस बाधा को तोड़ रहे हैं और लोगों को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे वे क्षेत्र के विशेषज्ञों से सर्वश्रेष्ठ कोचिंग तक पहुँच प्राप्त कर सकें।” 350,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स और 18,000 से अधिक के नेटवर्क के साथ अनअकैडमी ने कहा कि वह नए उत्पादों को लॉन्च करने और नई प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

सॉफ्टबैंक इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के पार्टनर सुमेर जुनेजा ने अनअकैडमी में निवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम पिछले 18 महीनों से अनअकैडमी पर करीबी नज़र रख रहे हैं, और उनके विकास, उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता जुड़ाव से प्रभावित हुए हैं।" ALSO READ Also Read वैश्विक मोबाइल गेमिंग बाजार में बड़ी जगह बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है ‘मेड इन इंडिया’ गेमिंग ऐप हिटविकेट

एडटेक सेगमेंट भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए शानदार स्पॉट में से एक रहा है क्योंकि कंपनियां निवेशकों का ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। बायजूस और वेदांतु जैसे इस सेगमेंट के अन्य प्रमुख स्टार्टअप्स में से एक हैं जिन्होंने इस साल फंडिंग जुटाई है।

बायजूस ने बॉन्ड फंड और डीएसटी ग्लोबल से फंड जुटाया है, इसके अलावा उसने एक और एडटेक स्टार्टअप व्हाइटहाट जूनियर का अधिग्रहण किया है।

कोविड-19 महामारी ने इन एडटेक कंपनियों की सेवाओं की मांग को बढ़ाया है।

योरस्टोरी रिसर्च के अनुसार 2020 के पहले भाग के लिए एडटेक फिनटेक और वित्तीय सेवाओं के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक वित्त पोषित क्षेत्र था। H1 2019 में 20 सौदों में सिर्फ 158 मिलियन डॉलर की तुलना में 46 सौदों में एडटेक स्टार्टअप्स द्वारा 714 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड जुटाया गया था। साल भर पहले की 4.5X की वृद्धि ई-लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती मांग का नतीजा थी जो महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के कारण शुरू हुई थी।

मई के महीने में अनअकैडमी ने घोषणा की कि उसने अप्रैल 2020 के महीने में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज की है और राजस्व, वीडियो व्यू, वॉच टाइम आदि के संदर्भ में अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है।

अप्रैल 2020 के महीने के लिए राजस्व 2017 और 2018 वार्षिक 2019 की पहली छमाही के संयुक्त राजस्व से अधिक था। ALSO READ Also Read इस जोड़ी ने गुरुग्राम में बेकहाउस की शुरूआत कर 2 साल के भीतर दिल्ली/एनसीआर में खोले 9 स्टोर

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.