बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भिंडी की सब्जी बहुत अधिक पसंद होती है. अगर आप एक किसान हैं तो आप अगेती भिंडी की खेती (Okra Farming) भी कर सकते हैं, जिससे आपको तगड़ा फायदा होगा. आप इसे एक बिजनस आइडिया (Agriculture Business Idea) की तरह भी देख सकते हैं. अगेती भिंडी की खेती से आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में भिंडी की सप्लाई कम होने की वजह से आपको अच्छी कीमत मिलती है. आइए जानते हैं कैसे होती है अगेती भिंडी की खेती (How to do Lady Finger Farming) और इस खेती से आपको हो सकता है कितना फायदा.

कब और कैसे होती है अगेती भिंडी की खेती?

अगेती भिंडी की खेती (Early Okra Farming) फरवरी-मार्च के दौरान की जाती है. हालांकि, इसके लिए आपको बीज खरीदते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि वह किस सीजन के बीज हैं. आपको अगेती भिंडी के बीज लेने हैं, ताकि शानदार उत्पादन हासिल किया जा सके. आपको भिंडी की किस्मों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हाइब्रिड नस्ल से अधिक पैदावार मिल सकती है. जिस खेत में भी भिंडी की खेती करें, उसमें ध्यान रखें कि पानी ना रुके, वरना पौधे खराब हो सकते हैं. खेती से पहले प्रति हेक्टेयर खेत में 15-20 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और 2-3 बार खेत की जुताई करें. इससे मिट्टी में भरपूर पोषण पैदा हो जाता है.

भिंडी में 45-60 दिन में फल लगने लगते हैं और लगभग 5-6 महीने तक मिलते रहते हैं. हर 4-5 दिन में एक बार भिंडी की तुड़ाई करनी चाहिए. इससे आपको सही साइज की भिंडी मिलती रहेगी और पैदावार भी बढ़ेगी. हर 5-6 दिन में या हफ्ते में एक बार सिंचाई भी करनी चाहिए, ताकि पानी की कमी ना हो. अगर आप भिंडी की खेती पॉलीहाउस बनाकर करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, क्योंकि पॉली हाउस में वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है.

कहां से मिलेगा भिंडी का बीज?

भिंडी का बीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर किसी बीज भंडार से भी ले सकते हैं. अगर आप बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं तो इंडियामार्ट जैसी वेबसाइट से भी आप बीज खरीद सकते हैं. आप चाहे तो इसे अपने नजदीकी सरकारी कृषि केंद्र से भी खरीद सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उन्नत किस्म के अगेती भिंडी के बीज लें.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अगर एक हेक्टेयर में भिंडी की खेती की बात करें तो आपको करीब 2 किलो भिंडी के बीज की जरूरत होगी. इन्हें 1X3 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए. इस तरह आपको एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में बीज के लिए करीब 3-5 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे. इसके अलावा खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर आदि में आपका 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. देखा जाए तो एक हेक्टेयर में अगेती भिंडी की खेती में आपकी करीब 2 लाख रुपये की लागत आएगी.

उन्नत किस्म के बीज से एक हेक्टेयर में करीब 60-70 क्विंटल भिंडी की पैदावर मिल सकती है. यह भिंडी रिटेल मार्केट में आराम से 70-80 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत से बिक जाएगी. अच्छे दाम इसलिए मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त बाजार में भिंडी की सप्लाई बहुत ही कम होती है. मान लेते हैं आपकी भिंडी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है तो 70 क्विंटल भिंडी से आसानी से करीब 5 लाख रुपये की कमाई हो जाएगी. इसमें से अगर आप 2 लाख रुपये की लागत को निकाल दें तो आपके हाथ में करीब 3 लाख रुपये बचेंगे. यानी आपको अगेती भिंडी की खेती से प्रति हेक्टेयर करीब 3 लाख रुपये की कमाई होगी.