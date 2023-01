इस पेड़ की खेती से होगा तगड़ा मुनाफा, देश ही नहीं विदेशों तक है इसकी डिमांड

यह तो हर कोई जानता है कि भारत एक कृषि (Agriculture) प्रधान देश है. यहां लगभग 60 फीसदी आबादी कृषि पर ही निर्भर है. अगर आप भी एक किसान हैं और पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, तो अब जरूरत है कुछ अलग करने की, ताकि मोटा पैसा कमाया जा सके. सिर्फ धान, गेहूं, मक्का के अलावा आप तमाम तरह के पेड़ों की भी खेती (Farming) कर सकते हैं. ऐसी ही एक खेती है पॉपुलर के पेड़ की खेती. इसकी ना सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी अच्छी डिमांड है. आइए जानते हैं कैसे की जाती है पॉपुलर की खेती (How to do Poplar Tree Farming) और इस खेती में आपको कितना मुनाफा मिल सकता है.

कब और कैसे की जाती है यह खेती?

पॉपुलर के पेड़ों की खेती में सबसे अहम होती है इसकी रोपाई. पॉपुलर के पौधों की रोपाई तब करनी चाहिए जब तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच हो. इसके लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, जो दोमट उपजाऊ मिट्टी हो. जमीन का पीएच 6-8 के बीच में होना चाहिए. पॉपुलर की रोपाई के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है बारिश का. बारिश के मौसम में पौधों को जरूरी तापमान, पानी और आर्द्रता मिलती रहती है.

मिट्टी की तैयारी कैसे करें?

पॉपुलर की रोपाई से पहले खेत की मिट्टी को कम से कम 2 बार अच्छे से जोत लेना चाहिए. इसके बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए और जब पानी सूख जाए तो दो-तीन बार रोटावेटर चला देना चाहिए. इसे खेत की मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाएगी और रोपाई के बाद पौधे आसानी से बढ़ सकेंगे.





पॉपुलर के पौधों को 5-5 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए. 1 एकड़ में इस तरह करीब 475 पौधे लगाए जा सकते हैं. पौधे लगाने से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद जरूर डालें, ताकि पौधों में पोषक तत्वों की कमी ना हो. पॉपुलर के पौधों में सामान्य सिंचाई की जाती है. अगर मौसम गर्मी का है तो 7 से 10 दिन के बीच पानी लगाएं. ठंड के मौसम में 20 से 25 दिनों में 1 बार पानी लगाना पर्याप्त रहेगा.

पॉपुलर की खेती में कुछ बातें रखें ध्यान

अगर आप पॉपुलर की खेती करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि सर्दी के मौसम में इसके पत्ते गिरते हैं. पॉपुलर के पत्ते काफी चौड़े होते हैं, ऐसे में वह जहां गिरते हैं, उसके नीचे की फसल पर काफी असर होता है. पॉपुलर की खेती को अगर आप खेत के किनारे मेड़ों पर लगाकर करना चाहते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है. हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप किस खेत के किनारे पॉपुलर की खेती करते हैं. अगर गन्ने के खेत के किनारे पॉपुलर लगाते हैं तो फसल को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर गेहूं, सरसों, मक्का आदि के खेतों के किनारे इसे लगाएंगे तो आपको नुकसान उठाना होगा.

किस-किस काम आता है पॉपुलर?

पॉपुलर की लकड़ी बहुत ही हल्की होती है. ऐसे में इससे हल्के सामान बनाए जाते हैं. तमाम तरह की प्लाईवुड बनाने के लिए भी पॉपुलर का इस्तेमाल होता है. कई तरह के लकड़ी के सजावती सामान भी पॉपुलर की लकड़ी से बनाए जा सकते हैं. माचिस की तीली बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह बेहद हल्की होती है.