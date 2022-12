कम पैसे लगाकर होगी मोटी कमाई, आज के जमाने का ये Business Idea देगा तगड़ा मुनाफा

आज के वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो टी-शर्ट पहनते हैं. आदमी से औरतों और बच्चों तक सभी टी-शर्ट पहनते हैं. वहीं अगर टी-शर्ट प्रिंटेड हो तो उसका एक अलग ही लुक आता है. ऐसे में प्रिंटेड टी-शर्ट पहनने की ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कुछ लोग इसे सिर्फ फैशन के लिए पहनते हैं तो कुछ लोग जरूरत के लिए. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को लोगो के डिजाइन वाली टी-शर्ट पहनाती हैं. वहीं कई तरह के सोशल कैंपेन के लिए भी लोग प्रिंटिंग वाली टी-शर्ट पहनते हैं. यानी प्रिंटेड टी-शर्ट का मार्केट बहुत बड़ा है. ऐसे में आप टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस (How to start business with less investment) कर सकते हैं. ये बिजनेस आइडिया (Business Idea) आपकी तगड़ी कमाई कराएगा. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस (How to start T-shirt Printing Business) और इस बिजनेस से आपको कितना मुनाफा हो सकता है.

कैसे करें टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस?

अगर आप टी-शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी. इस जगह में आपको अपनी प्रिंटिंग मशीन लगानी होगी और अपना स्टॉक रखना होगा. इस बिजनेस को आप एक बड़े कमरे से भी शुरू कर सकते हैं. अगर आप मैनुअल प्रिंटिंग मशीन खरीदते हैं, जिनसे एक बार में एक टी-शर्ट प्रिंट होती है तो आपके करीब 20 हजार रुपये खर्च होंगे. वहीं अगर आप ऑटोमेटिक या एक से ज्यादा टी-शर्ट प्रिंट करने की मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.





मशीन के अलावा आपको जरूरत होगी छपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक की. सबसे जरूरी है ब्लैंक टी-शर्ट, जिस पर आप प्रिंटिंग कर सकें. ऐसी टी-शर्ट के लिए सबसे अच्छा बाजार है दिल्ली का गांधी नगर और गुजरात का सूरत. यहां से आप ब्लैंक टी-शर्ट खरीद सकते हैं और उन पर प्रिंट कर के उन्हें बाजार में बेच सकते हैं. रॉ मटीरियल में आपको सेलो टेप, कुछ खास तरह के पेपर, कपड़े रखने के लिए रैक जैसी कुछ और चीजों की जरूरत होगी.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

टी-शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले तो मशीन चाहिए होगी, जिसमें आपके करीब 1 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे. वहीं इसके अलावा अगर आप किराए पर जगह लेकर बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपके पैसे खर्च होंगे. साथ ही कुछ पेपर, टेप, इंक आदि में भी आपका खर्चा होगा. रैक आदि पर भी खर्चा करना पड़ेगा. यानी आपका करीब 1.5 लाख रुपया तो खर्च हो ही जाएगा. आप जो ब्लैंक टी-शर्ट के लिए आपको 80-100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वहीं प्रिंटिंग में आपका करीब 20-30 रुपये ही खर्चा होगा. हालांकि, प्रिंट हो जाने के बाद आप टी-शर्ट को 250-300 रुपये में बेच सकते हैं.

कैसे और कहां बेचें टीशर्ट?

टी-शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि अपने प्रोडक्ट को कहां बेचेंगे. इसके लिए आप किसी मॉल या आस-पास के मार्केट में दुकानों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी खुद की वेबसाइट और इंस्टाग्राम के जरिए भी टी-शर्ट बेच सकते हैं. इतना ही नहीं, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर भी ऑनलाइन स्पेस ले सकते हैं और वहां टीशर्ट बेच सकते हैं. आप पहले से ही कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं और सस्ते में थोक में टी-शर्ट बेचकर भी तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. कंपनियों, एनजीओ, सोसाएटी आदि से खास मौकों पर छापी जाने वाली टी-शर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं.