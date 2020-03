वाराणसी की जनता से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल डिस्टेन्सिंग पर ज़ोर देते हुए कई पहलुओं पर लोगों से बात की। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रूबरू हुए।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की जनता के सवालों को सुनकर उन्हे जवाब भी दिये।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा देश सी समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है और ऐसे में काशी सबको मार्गदर्शन दे सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा है।

पीएम मोदी ने अपनी बातचीत के दौरान महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था, अब कोरोना से यह युद्ध 21 दिनों में जीतने की कोशिश है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में करीब एक लाख से अधिक लोग इस वायरस के शिकंजे से बाहर आ चुके हैं, वहीं भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत के दौरान कोरोना वायरस से जुड़ी एक हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र किया, इस हेल्पडेस्क को सरकार ने व्हाट्सऐप के साथ मिलकर तैयार किया है। पीएम मोदी ने बताया कि लोग 9013151515 पर ‘नमस्ते’ लिखकर व्हाट्सऐप की हेल्पडेस्क से जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से गलतफहमी और अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपनी बातचीत में डॉक्टरों को भगवान बताया, इसी के साथ उन्होने यह भी कहा कि चिकित्साकर्मियों के साथ भेदभाव करने वालों के ऊपर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना वायरस से लड़ने में प्रधानमंत्री करुणा को हथियार बताया। एक व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नवरात्रि के मौके को देखते हुए हम 21 दिनों हम नौ परिवारों को की मदद कर इस नवरात्रि को सफल बना सकते हैं।

कल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 14 अप्रैल तक देश में लॉक डाउन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सम्बोधन में देशवासियों को सोशल डिस्टेन्सिंग पर अमल करने की अपील की थी।

