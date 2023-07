IPO Alert: उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO से जुड़ी तमाम जानकारी...

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO (Utkarsh Small Finance Bank IPO), जोकि इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, के लिए शेयर की कीमतें ₹23-25 प्रति शेयर तय की गयी है. ₹500 करोड़ का आईपीओ बुधवार, 12 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 14 जुलाई को समाप्त होगा. मंगलवार, 11 जुलाई को एंकर निवेशकों की नीलामी शुरू होगी.

बुधवार, 19 जुलाई को आवंटन होगा और गुरुवार, 20 जुलाई को शेयर आवंटियों के डीमैट खातों में जमा किए जाएंगे और सोमवार, 24 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी.

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ पूरी तरह से ₹500 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू है, जिसमें ऑफर फोर सेल (OFS) नहीं है. प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है.

अपने बैंक के टियर I पूंजी आधार को बेहतर बनाने और भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इश्यू की आय का उपयोग किया जाएगा. मार्च 2023 तक इसका टियर-1 पूंजी आधार ₹1,844.82 करोड़ या 18.25 प्रतिशत था.

IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर ICICI Securities Ltd, और Kotak Mahindra Capital Company Ltd हैं, जबकि इश्यू के लिए रजिस्ट्रार KFin Technologies Ltd. हैं.

बैंक ने पहले ₹1,350 करोड़ जुटाने के लिए जुलाई 2021 में एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) जमा किया था, जो ₹750 करोड़ के एक नए इश्यू और इसके मालिक Utkarsh Coreinvest द्वारा ₹600 करोड़ के लिए ऑफर फोर सेल (OFS) से आया होगा.

हालाँकि, इसने अगस्त 2022 में सेबी के साथ आईपीओ के लिए संशोधित ड्राफ्ट पेपर जमा किए और आईपीओ के माध्यम से ₹500 करोड़ जुटाने के लिए इश्यू साइज को 63 प्रतिशत कम कर दिया. शुरुआत में, बैंक का इरादा आईपीओ के माध्यम से ₹1,350 करोड़ जुटाने का था.

बैंक का एकमात्र प्रमोटर Utkarsh CoreInvest Limited है, जिसे पहले Utkarsh Micro Finance Limited के नाम से जाना जाता था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तारीख तक प्रमोटर और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास सामूहिक रूप से 759,272,222 इक्विटी शेयर थे, या जारी किए गए प्री-इश्यू का 84.75% था.