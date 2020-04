अगर इस 21 दिनों के लॉक डाउन के दौरान आप भी समय काटने के बेहतर विकल्प की तलाश में हैं, तो ये ऐप्स आपकी परेशानी को हल सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान समय काटने में कुछ ऐप्स आपके लिए काफी मददगार साबित होंगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को काबू में करने के लिए सरकार ने देश भर में 21 दिनों के लॉक डाउन की घोषणा की है, जिसमें लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान घर पर लोग तरह-तरह के काम कर अपना समय काट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके क्वालिटी टाइम कैसे कटे, इसे लेकर प्रश्न बरकरार है।

अगर आप भी इतने लंबे समय के लिए घर पर बैठे बोर हो रहे हैं और टीवी भी आपको मनोरंजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो आप कुछ मोबाइल ऐप्स की मदद लेते हुए अपने आप को एंटरटेन रख सकते हैं। इनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं हो आपके पूरे परिवार को एक साथ समय बिताने में भी मदद करेंगी। कई ऐप्स की सेवाएँ मुफ्त हैं और कुछ के लिए आपको मामूली खर्च करना पड़ सकता है, ऐसे समय में ये ऐप्स आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। गेमिंग ऐप्स अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर बड़ी बड़ी तादाद में गेम एप्लिकेशन मौजूद हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप एक्शन, पज़ल, सपोर्ट, सिम्युलेशन और वर्ड जैसी कटैगरी से अपने लिए गेम चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक्शन गेम पसंद करते हैं तो आप पबजी और स्नाइपर अरेना जैसे गेम चुन सकते हैं। अगर आप घर के अन्य सदस्यों के साथ खेलना चाहते हैं तो लूडो आदि गेम भी चुन सकते हैं।

गूगल प्ले में मौजूद अधिकतर गेम्स फ्री हैं, हालांकि कई में इन ऐप परचेज़ मौजूद होता है और कुछ के लिए आपको छोटी की रकम अदा भी करनी पड़ सकती है। वीडियो ऑन डिमांड इन 21 दिनों के लॉकडाउन में अच्छे मनोरंजन के साथ समय काटने के लिए कई वीडियो ऑन डिमांड ऐप्स आपके लिए ख़ासी मददगार साबित होंगी। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो बड़ी मात्रा में इंडियन कंटेन्ट अपने प्लेटफॉर्म पर उतार रहे हैं। प्राइम वीडियो का सब्स्क्रिप्शन आपको अमेज़न प्राइम मेम्बरशिप के साथ ही मिल जाएगा, हालांकि अगर आप नेटफ्लिक्स के थोड़े महंगे प्लान को लेकर परेशान हैं, तो आप इस पर मोबाइल प्लान ले सकते हैं जिसकी कीमत महज 199 रुपये महीने है।

इन दोनों के अलावा आपके पास हॉटस्टार, वूट, आल्ट बालाजी और टीवीएफ़ प्ले का भी विकल्प है। इस समय इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा कंटेन्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, जो इस लॉकडाउन के समय में आपके मनोरंजन के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा।

इसी के साथ यूट्यूब का प्रीमियम प्लान भी मौजूद है, जिसके जरिये आप यूट्यूब के प्रीमियम कंटेन्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब की यह सेवा 129 रुपये प्रति महीने के शुरुआती प्लान के साथ मौजूद है। ईबुक रीडर अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और इस लॉकडाउन के दौरान आप किताबें मंगाने में असमर्थ हैं तो इंटरनेट पर मौजूद ईबुक रीडर ऐप्स आपका काम आसान कर देने वाली हैं। आप अमेज़न किंडल और गूगल प्ले बुक्स के जरिये अपनी पसंद की किताबों तक पहुँच सकते हैं।

हालांकि अमेज़न किंडल और गूगल प्ले बुक्स सेवाएँ शुल्क के साथ आती हैं, लेकिन आप अपने फोन में पीडीएफ़ रीडर इन्स्टॉल कर इंटरनेट पर मौजूद पीडीएफ़ फॉर्मेट में किताबों को पढ़ सकते हैं, ये अधिकतर फाइल्स आपको मुफ्त मिल जाएंगी। लर्निंग ऐप्स एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्लेस्टोर पर कई लर्निंग ऐप्स मौजूद हैं, जो आपको इस लॉक डाउन के समय में काफी कुछ सीखने में मदद करेंगी। आप इन ऐप्स के जरिये योगा, गार्डनिंग, पेंटिंग आदि सीख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा भी इस दौरान सीखना चाहते हैं, तो इसके लोइए प्ले स्टोर पर बड़ी संख्या में ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो इसमें आपकी मदद करेंगी।

सूडोकू, 2048 आर ट्रेन योर ब्रेन जैसी कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिनके जरिये आप मानसिक कसरत भी कर सकते हैं।

