04 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 4 मई वर्ष का 124 वाँ (लीप वर्ष में यह 125 वाँ) दिन है। साल में अभी और 241 दिन शेष हैं। 4 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1896 - लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ।

1897 - फ्रांस में पेरिस बाजार में आग लगने से करीब 200 लोगों की मौत हुई।

1924 - पेरिस में आठवें ओलिम्पिक खेलों की शुरूआत हुई।

1945 - जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नार्वे मे आत्मसमर्पण किया।

1959 - पहला ग्रैमी अवॉर्ड आयोजित हुआ।

1979 - श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1980 - यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो का निधन। कोल माइंस डे की घोषणा हुई।

1983 - चीन ने परमाणु परीक्षण किया।

1989 - अमेरिकी अंतरिक्ष यान एफटीएस-30 का प्रक्षेपण हुआ।

1994 - काहिरा में इस्रायल एवं फ़िलिस्तीनी नेताओं द्वारा फ़िलिस्तीनी स्वायत्तता से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर।

1999 - भूमिगत बारूदी सुरंगों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की पहली बैठक मापूतो (मोजाम्बिक) में शुरू।

2003 - मैक्सिको की अन्ना गुएवेरा ने 35.30 सेकेण्ड का समय लेकर ग्रांप्री मीटर की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकार्ड बनाया।

2007 - बैंकॉक में ग्लोवल वार्मिंग पर बैठक सम्पन्न।

2008 - सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी 'सेल' ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया। म्यांमार की राजधानी रंगून व आसपास के क्षेत्रों में आये भीषण चक्रवाती तूफ़ान नरगिस ने भारी तबाही मचायी। लोकप्रिय पोर्टल 'याहू' को ख़रीदने के लिए प्रयत्नशील माइक्रोसॉफ़्ट कॉरपोरेशन ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। 4 मई को जन्मे व्यक्ति 1905 - अन्ना चांडी - भारत की पहली महिला न्यायाधीश थीं।

1902 - के. सी. रेड्डी - कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1767 - त्यागराज - प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ। 4 मई को हुए निधन 1799 - टीपू सुल्तान, मैसूर राज्य का शासक।

1957 - हेमचंद्र रायचौधरी, भारतीय इतिहासकार।

