मनी मैटर्स में बोले Locus.sh के निशीथ रस्तोगी, 'यदि आप बाजार में पहले नहीं हो सकते, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है सबसे अच्छा होना'

बेंगलुरु स्थित Locus.sh 2015 से लॉजिस्टिक स्पेस को बाधित कर रहा है। AWS के पूर्व कर्मचारी निशीथ रस्तोगी और गीत गर्ग द्वारा स्थापित स्टार्टअप व्यवसायों के लिये स्मार्ट लॉजिस्टिक्स समाधान जैसे - रूट ऑप्टीमाइजेशन, रियल-टाइम ट्रैकिंग, अंतर्दृष्टि और विश्लेषण, वाहन आवंटन, और उपयोग प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और मालिकाना एल्गोरिदम का उपयोग करता है। ।

मनी मैटर्स विद् श्रद्धा शर्मा के इस एपिसोड में Locus.sh के को-फाउंडर और सीईओ निशीथ का कहना है कि उन्होंने पहले से ही स्थापित व्यावसायिक स्थान में प्रवेश किया है और बाजार में यह पहला नहीं हो सकता है इसलिए इस क्षेत्र में एकमात्र विकल्प सबसे अच्छा होना चाहिए।

यहां देखें पूरा इंटरव्यू

निशीथ बताते हैं, “रूट ऑप्टीमाइजेशन नया नहीं है और 100 साल पुरानी समस्या है। यात्रा सेल्समैन के बारे में हर किसी ने सुना था। हमारा उद्देश्य इसकी वास्तविक दुनिया में काम करना था। हमारे पास बाज़ार में पहला होने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। हम अन्य सार्वजनिक बाजार कंपनियों को तकनीक बेचते हैं जो वास्तव में हमारे पैदा होने या टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। वे तभी अपनाएंगे जब उनके कोर केपीआई को बचाया जा रहा हो। हमें पहले इसे फैलाना नहीं है, बल्कि हमें पहले इसे बेहतर बनाना है।" ALSO READ कोविड-19 के बीच एडटेक के उदय पर बोले BYJU'S के फाउंडर्स, बताया कैसे स्टार्टअप ने एक महीने में की 350 करोड़ रुपये की बिक्री बाजार में सबसे अच्छा होना निशीथ के अनुसार, भारत के अलावा, Locus.sh जकार्ता, हो ची मिन्ह (Ho Chi Minh), सैन फ्रांसिस्को और ईस्ट कोस्ट में मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप यूरोपीय संघ के संचालन की योजना बना रहा था। लेकिन अब इसे अगले साल ईयू में लॉन्च करने की योजना है। “आज, हमारे पास दक्षिण-पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में एक उचित उपस्थिति है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मध्य पूर्व शामिल हैं। हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक अभी उत्तरी अमेरिका है क्योंकि इसमें लचीलापन का प्रदर्शन किया गया है, विशेष रूप से लॉजिस्टिक क्षेत्र में, " वे कहते हैं। को-फाउंडर और सीईओ ने स्टार्टअप की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए अपने पहले तीन सदस्यों और 12 महीनों को किराए पर लेने के लिए Locus.sh को छह महीने का समय लगा। वह कहते हैं, "कोर आईपी विकास को प्राप्त करने और वास्तविक ग्राहक उत्पादन परिनियोजन लाइन प्राप्त करने में हमें दो साल लग गए।"

निशीथ बताते हैं कि रेवेन्यू मॉडल काफी हद तक नए या अनूठे स्थानों पर निर्भर करता है। वह बताते है कि 1,000 ऑर्डर तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप को दो साल लग गए। पिछले दो वर्षों में, Locus ने एक मिलियन ऑर्डर हासिल किए; इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 10 मिलियन ऑर्डर तक पहुंचना है।

उनका दावा है कि Locus.sh रेवेन्यू के लिए 70 ग्राहकों और उत्पाद विकास के लिए 25 ग्राहकों की सेवा करता है, और अब लगभग 200 ग्राहकों को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

फंडिंग योजनाओं के बारे में बोलते हुए, निशीथ का कहना है कि स्टार्टअप के पास पैसे जुटाने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "एक कंपनी के रूप में, हम हमेशा भागते-भागते उठने के बजाय मील का पत्थर बने रहना चाहते हैं।" ALSO READ जानिए अमेज़न इंडिया SMBs और विक्रेताओं को COVID-19 संकट से बचाने में कैसे मदद कर रहा है शुरूआत Locus.sh से पहले, निशीथ को लॉजिस्टिक में कोई अनुभव नहीं था। दोनों को-फाउंडर्स एडब्ल्यूएस में अपने कार्यकाल के दौरान मिले थे और दो साल तक एक साथ काम किया था।

निशीथ और गीत ने 2014 में लॉजिस्टिक पर चर्चा शुरू की और सुरक्षा के बारे में बात की, जब एक उबर ड्राइवर-साथी ने दिल्ली में एक यात्री के साथ बलात्कार किया। को-फाउंडर और सीईओ याद करते हैं, “हमने राइडसेफ़ नाम से एक ऐप बनाया, जो एक रियल-टाइम मार्ग विचलन का पता लगाने वाला है। केवल ट्रैकिंग लिंक को देखने के बजाय, यदि कोई व्यक्ति ट्रैकिंग लिंक पर नहीं है, तो राइडसेफ़ स्वचालित रूप से पता लगा सकता है। उदाहरण के लिए, कैब के मामले में, ऐप यह पता लगा सकता है कि क्या ड्राइवर तार्किक मार्गों के माध्यम से गंतव्य तक जा रहा है या कोई विचलन कर रहा है।” निशीथ के अनुसार, ऐप पर ध्यान गया और व्यवसायों ने सेवा के लिए उनसे संपर्क किया। दोनों ने लॉजिस्टिक में स्वचालन का उपयोग करने की क्षमता का एहसास किया।

वे आगे बताते हैं, “Locus.sh एक उद्यम की आपूर्ति श्रृंखला में प्लग करता है और प्रक्रिया में शामिल सभी मानव निर्णयों को स्वचालित करना शुरू करता है। हम रूट प्लानिंग, एड्रेस करेक्शन, नेटवर्क प्लानिंग आदि को स्वचालित करते हैं।"

समाधान ने औसतन 22 प्रतिशत ईंधन उपयोग को कम करने में मदद की है, जो न केवल लागत अनुकूलन है, बल्कि एक हरी पहल भी है, जो प्रति वितरण कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करती है।

“हमारे ग्राहकों में से कई के लिए 25 से 30 प्रतिशत की औसत पुन: प्रयास की गई डिलीवरी के साथ, हमने इसे केवल पांच प्रतिशत तक घटाकर पूछा है जब उपयोगकर्ता अपने पैकेज चाहता है और बैकएंड परिष्कृत होने के कारण वास्तव में पसंदीदा समय पर लागत-कुशल तरीके से पैकेज वितरित करता है, “ निशीथ कहते हैं। पैसे का मतलब "खुशी वैरिएबल के मूल्य पर निर्भर नहीं करती है लेकिन वेरिएबल्स की संख्या पर निर्भर करती है," उद्यमी कहते हैं।

वह कहते हैं, "मेरी खुशी और बढ़ जाएगी अगर पैसे का मूल्य जो भी हो, मेरे जीवन में पैसा अधिक परिवर्तनशील नहीं है।"

निशीथ का कहना है कि उनके लिए धन का अर्थ 'वित्तीय स्वतंत्रता' है। उनका मानना है, अगर उनका धन उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देने में सक्षम है, तो वह इससे खुश होंगे।

वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास धन के तीन स्तर हो सकते हैं

- सर्वाइवल: जब कोई बुनियादी आवश्यकताओं को वहन कर सकता है

- आरएचएस: जब आप इसकी लागत के प्रभाव पर विचार किए बिना चीजों को खरीदने का खर्च उठा सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक मेनू के 'राइट हैंड साइड' को देखना, यानी कीमत)

- FU मनी: जब आपके पास आरएचएस चरण को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पैसा हो।

