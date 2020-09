साउंड ऑफ म्युज़िक: जानिए कैसे ये दो बहनें म्यूजिक थैरेपी के जरिए कर रही है बच्चों और वयस्कों की मदद

कोई भी मुश्किल दिन हो या खुशी का कोई उत्सव, संगीत में हर भावना को पकड़ने की शक्ति होती है। जबकि संगीत जरूरत के समय में मूड लिफ्टर और एक साथी के रूप में कार्य करता है, अन्य दिनों में, काम के लंबे दिन के बाद संगीत बजाना थैरेपेटिक है।

दो बहनों कामाक्षी और विशाला खुराना बच्चों और वयस्कों को साउंड और म्यूजिक थैरेपी के माध्यम से कल्याण खोजने में मदद करने के लिए इस बहुमुखी प्रदर्शन कला पर भरोसा करती हैं।

“संगीत का मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर बड़ा प्रभाव पाया गया है। संगीत चिकित्सा मूल आधार के तहत काम करती है कि संगीत मनोदशा विनियमन, आत्म-अभिव्यक्ति, आत्म-सम्मान, चिंता, पारस्परिक प्रभावशीलता, उपचार प्रेरणा, सकारात्मक मैथुन कौशल और आदि में लाभ कर सकता है।” विशाला ने योरस्टोरी को बताया। उनका प्रयास, द साउंड स्पेस, मुंबई में 2010 में स्थापित किया गया है। बहनें, जो मनोविज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं, "जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम सबसे अच्छा संगीत जानते हैं।" द साउंड ऑफ म्यूजिक कामाक्षी और विशाला को अपनी माँ के गर्भ में संगीत से परिचित कराया गया। उनके पिता, एक प्रशिक्षित संगीतकार और साउंड हीलर, ने उनके जन्म से पहले हर दिन उन्हें गाया और यह सुनिश्चित किया कि संगीत की शक्ति उनकी बेटियों के साथ भी गूंजती रहे। दोनों ने तीन साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। संगीत के लिए उनका प्यार बढ़ता गया और उन्हें मनोविज्ञान का अध्ययन करने के साथ-साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विशारद (स्नातक) की उपाधि मिली।

संगीत उनके रोज़मर्रा के जीवन में इतना घुलमिल गया था कि वे अपने समय-सारणी को एक लय में सीखते थे और इतिहास की तारीखों से एक गीत बनाते थे।

विशाला कहती हैं, “हमारे जीवन में संगीत की भूमिका एक वाक्य में डालनी बहुत मुश्किल है - लेकिन यह हमारे जीवन की आत्मा है। यह अपने आप को व्यक्त करने का एक साधन है, एक जुनून और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन भर का साथी है।“

बहनों ने द साउंड स्पेस बनाने के लिए संगीत और मनोवैज्ञानिक शिक्षा दोनों को मिलाया। संगीत का उपचारात्मक प्रभाव बच्चों और वयस्कों के लिए एक विकृत रूप में भारतीय संगीत सिखाने के दौरान दोनों ने धीरे-धीरे अपने करियर को प्रशस्त किया जब इस विचार ने आकार लेना शुरू किया। यह उनके लिए स्पष्ट हो गया कि भारतीय संगीत के लाभों को एक मजेदार और समकालीन तरीके से अधिक मनोरंजक और सुलभ बनाने की आवश्यकता है।

इस अनुभव ने उन्हें बच्चों और वयस्कों के लिए विशेष सत्र बनाने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें अपनी ऊर्जा, डि-स्ट्रेस, हील, रिकवर, आंतरिक संतुलन हासिल करने, पोस्ट-ट्रॉमा पुनर्वास के लिए और यहां तक ​​कि संगीत सीखने के लिए भी मदद कर सकते हैं।

कामाक्षी कहती हैं, “संगीत का उपयोग शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक चिकित्सीय संबंध के भीतर किया जा सकता है। यह संचार के लिए मार्ग भी प्रदान करता है जो उन लोगों के लिए सहायक हो सकता है जिन्हें शब्दों में खुद को व्यक्त करना मुश्किल लगता है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों और वयस्कों के साथ काम करने के पिछले वर्षों के दौरान, हमने पाया है कि यह वास्तव में जीवन को बदल सकता है। साथ ही, किसी को संगीत चिकित्सा का अनुभव करने के लिए ’बीमार’ होने की ज़रूरत नहीं है।” उनकी चिकित्सा तकनीक राग-चिकित्सा से प्रेरित है जो इस विचार के आसपास है कि हर राग शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वे चक्रों या ऊर्जा केंद्रों और उनके विशिष्ट बीजा मंत्रों या बीज ध्वनियों के अध्ययन का भी उपयोग करते हैं। वे कई गतिविधियों का उपयोग करते हैं जैसे समूह और व्यक्तियों के लिए अनुकूलित सत्र बनाने के लिए केंद्रित संगीत सुनना, गीत लेखन, गीत चर्चा, समूह वाद्य बजाना, संगीत और विश्राम, गायन, और अन्य।

द साउंड स्पेस के माध्यम से, बहनें बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल, JBCN, चिल्ड्रन नुक्कड़, जय वेकेल फाउंडेशन, आकांक्षा फाउंडेशन, सेवा सदन सोसाइटी, बीरमजी जीजीभॉय होम्स सहित शहर के विभिन्न स्कूलों, देखभाल केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों से छात्रों, शिक्षकों और देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित कर रही हैं।

बहनों का दावा है कि शिक्षकों और प्रतिभागियों ने समान रूप से अपनी दिनचर्या में द साउंड स्पेस के मॉड्यूल के अलावा संज्ञानात्मक क्षमताओं, बेहतर समझ और बढ़ी हुई एकाग्रता में सुधार की सूचना दी है। वे कहती हैं कि संगीत उन बच्चों के लिए भी अभिव्यक्ति का एक रूप है जो निम्न-आय वाले परिवारों से आते हैं। द साउंड स्पेस में संगीत की शिक्षा चल रही है। आगे का रास्ता विशाला बताती हैं कि शुरुआत करना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें "दो अविवाहित लड़कियां" होने के कारण अनफिट माहौल का सामना करना पड़ता था। दस साल पहले, चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा में संगीत की अवधारणा बहुत लोकप्रिय नहीं थी और उन्हें लोगों को साबित करना था कि यह प्रामाणिक और प्रभावी था।

यह दिखाने के बाद कि अवधारणा काम करती है, बहनों की जोड़ी अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संगीत सार्थक और संरचित तरीके से लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए। वे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में संगीत को पेश करने की उम्मीद करती हैं।

महामारी के दौरान, उन्होंने अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है और एनजीओ के साथ अपने गैर-लाभकारी कार्य को जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए एक फंड जुटाने वाले कॉन्सर्ट "बुलंदियां" पर काम कर रही हैं।

