दुनिया की सबसे बड़ी EV फैक्टरी लगाएगी OLA, तमिलनाडु सरकार के साथ साइन किया MoU

भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) कंपनियों में से एक ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने आज तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) के साथ टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और सेल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. (Ola signs MoU with Govt of Tamil Nadu) एमओयू के तहत ओला एक ईवी हब खड़ा करेगी जिसमें एक ही जगह पर एडवांस सेल और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण सुविधाएं, विक्रेता और आपूर्तिकर्ता पार्क और ईवी के लिए बड़ा सहायक इकोसिस्टम होगा. (Ola to set up world’s largest EV ecosystem)

तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में स्थित, ओला ईवी हब एक ही स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी ईवी फैक्टरी होगी, जो लगभग 2,000 एकड़ में फैली हुई है.

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal, CEO, Ola) ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों को भारत में अमृत काल के रूप में देखा है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह हमारा दशक है और हमारे पास अपना भविष्य बनाने का एक बड़ा अवसर है. हम ईवी के लिए एक ग्लोबल सेंटर बनने के सही मार्ग पर आगे बढ़ रहें हैं. ओला में, हमारा उद्देश्य ईवी वैल्यू चेन के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का स्थानीयकरण करना है. ओला का ईवी हब पूरे ईवी इकोसिस्टम को एक छत के नीचे लाएगा, जिससे हम टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और सेल में एक अधिक मजबूत वर्टिकली इंटीग्रेटेड मोबिलिटी कंपनी बनेंगे."

पिछले साल, ओला ने अपनी पहली ली-आयन सेल, NMC 2170 का अनावरण किया, जिसे कर्नाटक के बैंगलोर में अपने अत्याधुनिक बैटरी इनोवेशन सेंटर (BIC) में बनाया गया था, जिसमें 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश हुआ था. सेल से संबंधित अनुसंधान और विकास के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 200 से अधिक अद्वितीय और अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों के साथ BIC दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस सेल R&D सुविधाओं में से एक है. विश्व स्तरीय इनोवेशन सेंटर एक छत के नीचे बैटरी पैक डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के पूर्ण पैकेज विकसित करने के लिए सुसज्जित है. ओला 2023 तक अपने आगामी ईवी हब से अपनी सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगी.

अगले दशक में, ओला नई सामग्रियों और घटकों के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसमें ग्रेफाइट और निकेल जैसे खनिजों से मोटर्स, रेयर-अर्थ मैग्नेट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, लिथियम प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रोड उत्पादन शामिल होंगे.

वहीं, इसी महीने के पहले हफ्ते में ख़बर थी कि OLA भारत में 3 नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी. इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के लॉन्च के साथ, ओला का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है. कंपनी को भरोसा है कि इसकी नई बाइक्स अपने ग्राहकों को परिवहन का एक टिकाऊ और किफायती तरीका प्रदान करेगी.