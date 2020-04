कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लोग इंटरनेट पर अधिक समय बिता रहे हैं। इस दौरान कुछ टॉपिक इंटरनेट पर बराबर ट्रेंड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पर लोग अधिक समय बिता रहे हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का असर लोगों पर भी पड़ रहा है। इस दौरान लोग समय बिताने के लिए काफी समय इंटरनेट पर भी बिता रहे हैं। हाल ही में सर्च इंजन याहू ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि इस लॉकडाउन के दौरान लोग इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं?

‘कोरोना वायरस’ को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े सर्च में 427 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है। इस दौरान लोगों ने ‘कोरोना वायरस अपडेट्स’, ’कोरोना वायरस के लक्षण’, ‘कोरोना वायरस लाइव ट्रैकर’ और ‘कोरोना वायरस का इलाज’ जैसे कीवर्ड सबसे अधिक सर्च किए हैं।

सोशल डिस्टेन्सिंग और कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी लोगों के बीच उत्सुकता बनी हुई है और ये कीवर्ड भी इस दौरान टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहे हैं। हाल में चर्चा में आई ‘हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन’ दवा के बारे में भी इंटरनेट भी खूब सर्च किया गया।

लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी हुई है, जिसके चलते इस दौरान ‘वर्क फ्रॉम होम’ से संबन्धित टूल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स आदि भी टॉप सर्च में पाये गए हैं। इस दौरान इससे संबन्धित जो टूल सबसे अधिक सर्च किए गए हैं उनमें ज़ूम, गूगल हैंगआउट, स्काइप, गो टू मीटिंग और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि शामिल हैं।

मनोरंजन जगत की बात करें तो इस दौरान सिंगर कनिका कपूर को सबसे अधिक बार सर्च किया गया है, यहाँ तक कि सर्च के मामले में कनिका कपूरा ने प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। मालूम हो कि कनिका कपूर विदेश से लौटने के बाद कोरोना वायरस पॉज़िटिव पाई गई थीं, जिसके बाद उन पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे थे।

लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन और रजनीकान्त ने कई बार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड्स में रजनीकान्त और अमिताभ बच्चन ने सलमान खान और आमिर खान को पीछे छोड़ दिया।

इसी के साथ रामायण ने भी टॉप ट्रेंड्स में अपनी जगह बनाई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सरकारी चैनल डीडी नेशनल ने रामायण कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया था, जिसके चलते डीडी नेशनल की टीआरपी ने सभी चैनल्स को पीछे छोड़ दिया था।

ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े सर्च भी टॉप में रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स को सबसे अधिक बार सर्च किया है। इसी के साथ डिज्नी हॉटस्टार, वूट और ज़ी 5 भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ओटीटी सेवाओं से जुड़े सर्च में 59 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।

लोग यहीं तक नहीं रुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खान-पान में भी अपनी रुचि दिखाई है इन दिनों डलगोना कॉफी भी चर्चा में रही है। इस कॉफी के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च किया गया है। इसके साथ ही लोगों ने ब्रेकफास्ट और चिकन, केक और पनीर से जुड़ी अन्य कुकिंग रेसिपी को इंटरनेट पर खूब सर्च किया है।

