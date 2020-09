विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: भारत में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम पर मनोचिकित्सक की राय

आत्महत्या एक ऐसा कार्य है जिसे रोका जा सकता है।

हम में से बहुत से लोगों के लिए दिल दहला देने वाला क्षण होता है जब हम सुनते हैं कि किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया है या अपनी जान गंवा दी है। जबकि हम अधिनियम के पीछे के जवाबों को खोजने के लिए निर्धारित करते हैं, विशेषज्ञों का दावा है कि मानसिक संबंधों, अलगाव, मादक द्रव्यों के सेवन, वित्तीय संकट और व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष आत्मघाती विचारों के प्रमुख कारण हो सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष आठ लाख से अधिक लोग आत्महत्या करके अपनी जान गंवाते हैं; इसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। वास्तव में, भारत और चीन मिलकर ऐसे मामलों में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं। हालाँकि, इसकी वास्तविकता भारत में काफी गंभीर है। 1.3 बिलियन से अधिक आबादी वाले देश में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) कहता है कि 2019 में प्रतिदिन औसतन 381 आत्महत्या से मौतें हुई, साल में 1.36 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई।

अब 2020 में, कोविड-19 महामारी के कारण स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। 19 मार्च से 2 मई के बीच लगभग 80 आत्महत्या के मामले सामने आए।

मामलों में इस तरह की वृद्धि के बाद, मानसिक स्वास्थ्य के आसपास की बातचीत में तेजी आई है, खासकर युवाओं में।

इस साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर, हमारे लिए यह पूछना अनिवार्य हो गया है कि क्या देश में आत्महत्या के मामलों की संख्या को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? हम नागरिकों के रूप में, दूसरों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो उदास हैं? भारत की उच्च आत्महत्या दर के पीछे कुछ कारण क्या हैं?

चिंताजनक मुद्दे पर अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए, योरस्टोरी ने मनोचिकित्सक डॉ. जीपी गुरुराज से बात की, जो बेंगलुरु में Axxon Specialty Hospital में प्रैक्टिस करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज (NIMHANS) के पूर्व छात्र, गुरुराज कोलार में श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में भी पढ़ाते है।

योरस्टोरी [YS]: आपको क्यों लगता है कि भारत में आत्महत्या की दर इतनी अधिक है? गुरुराज [GR]: चल रही महामारी को एक तरफ रखते हुए, आत्महत्याओं को कई जटिल कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में बहुत सारे लोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के वर्गों से हैं। उनके पास सभ्य जीवन जीने के लिए बुनियादी जरूरतों की भी कमी है। गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी, और बढ़ती ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए दुर्गमता कुछ वास्तविकताएं हैं जिनसे उन्हें समय-समय पर निपटने की आवश्यकता होती हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इसे दूर करते हैं, लेकिन दूसरे लोग हार मान लेते हैं।

एक और दबाव वाला मुद्दा जो इसे जोड़ रहा है वह है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज का रवैया। अवसाद, चिंता और अन्य विकारों के आसपास के कलंक और भेदभाव लोगों को खुलने से रोकते हैं और इसके लिए मदद मांगते हैं। जब तक मानसिक स्वास्थ्य के आसपास की बातचीत, साथ ही साथ इसके बारे में जागरूकता नहीं बढ़ती, तब तक चीजें बदल नहीं सकती हैं। डॉ. जीपी गुरुराज, एक सलाहकार मनोचिकित्सक YS: ऐसे कौन से कारण हैं जो लोगों को अपनी जान देने के लिए प्रेरित करते हैं? GR: जिन व्यक्तियों में बार-बार विचार होते हैं - "हर कोई मेरे बिना बेहतर होगा, मेरा अस्तित्व व्यर्थ है, मुझे जागने और दैनिक कार्यों से गुजरने का मन नहीं है, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है, आदि" - आत्महत्या को एक विकल्प के रूप में मानने की संभावना है। जब वे अपने दर्द को दूर करने के लिए रचनात्मक समाधान नहीं खोजते हैं, तो वे इसके लिए कूद पड़ते हैं।

आत्महत्या 15 और 30 वर्ष के आयु वर्ग के बीच मृत्यु का सबसे आम कारण है। कठोर निर्णय लेने के लिए उन्हें धक्का देने वाली कुछ परिस्थितियों में गंभीर अवसाद, दर्दनाक तनाव, पारस्परिक समस्याएं, असफल विवाह, बेरोजगारी, वित्तीय मुद्दे, शैक्षणिक विफलता, मादक पदार्थों या शराब की लत आदि शामिल हैं। जब इस तरह के कठिन चरणों में भाग लिया जाता है, तो उन्हें स्वीकार करना, अनुकूलित करना और उन्हें अधिमान देना महत्वपूर्ण है। YS: क्या आपको लगता है कि निराशा और दुख की भावनाओं को दूर करने में सोशल मीडिया की भूमिका है? GR: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिछले एक दशक में तेजी से विकसित हुए हैं - दोनों सामग्री के संदर्भ में और कैसे उपयोगकर्ता इसके साथ बातचीत करते हैं। यह हमारे जीवन का ऐसा अपरिहार्य हिस्सा बन गया है कि इसने हमें हुक्म देना शुरू कर दिया है।

दुर्भाग्य से, कई युवा दिमाग इसके शिकार हो रहे हैं। वे अपने दोस्तों के 'खुशी भरी फोटोज़ और पोस्ट' को देखते हैं और उनके जीवन की तुलना करना शुरू करते हैं। ये juxtapositions नकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं और असंतोष का कारण बनते हैं।

सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताने वाले किशोरों को वास्तविक जीवन में अधिक चिंता और अलगाव का अनुभव होता है। गायब होने का डर - जिसे आमतौर पर FOMO के रूप में जाना जाता है - साथ ही अधिक पसंद, शेयर, फॉलोअर्स, या फ्रैंड्स को पाने के लिए निरंतर दबाव, उन्हें वास्तविक विश्व मानव कनेक्शन के लिए सोशल मीडिया इंटरैक्शन की जगह, लोकप्रियता के लिए सहसंबंधी खुशियों को धक्का देता है।

अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बच्चों पर अनुचित दबाव डालना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। हर बच्चा अद्वितीय है और अलग-अलग ताकत रखता है। इसलिए, माता-पिता को इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी क्षमता में विश्वास करना चाहिए। असफलता का डर लगातार लोगों के दिमाग में होता है, खासकर बच्चों के बीच। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे पूरी तरह से दलदल नहीं महसूस करते हैं, माता-पिता को विफलता को सीखने और सफलता के आवश्यक घटक के रूप में पहचानने में मदद करने की आवश्यकता है। फोटो साभार: shutterstock YS: देर से ही सही, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन दूसरी बातें क्या हैं जिनके बारे में संबोधित करने की आवश्यकता है? GR: NIMHANS ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि लगभग 150 मिलियन भारतीयों को सक्रिय मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, प्रचलन दर बहुत अधिक है। सभी आत्महत्याओं में से 1/6 को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण कहा जाता है।

हालाँकि हाल के दिनों में जागरूकता का स्तर पूरे शहरी भारत में बढ़ गया है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में इसकी कमी हैं। जब यह सुलभता की बात आती है, तो तस्वीर और भी अधिक उदास है।

कई ग्रामीण लोक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए ज्योतिषियों और जादू-टोने करने वालों से सलाह लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके आसपास के कलंक और देश में मनोचिकित्सकों की भारी कमी है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में 4,000 से कम मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं। इसका मतलब है कि हर चार लाख लोगों के लिए केवल एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर है। न्याय होने के डर के कारण, मेडिकल छात्र शायद ही मनोरोग का पीछा करने का विकल्प चुनते हैं। सुदूर क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर और इस विषय को लेने के इच्छुक छात्रों को प्रोत्साहन देकर सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है। YS: क्या आपके पास कोई सुझाव है कि लोग चल रही महामारी के दौरान तनाव से कैसे निपट सकते हैं? GR: इस तरह की महामारी के दौरान चिंतित, असहाय और चिढ़चिढ़ा महसूस करना आम है। बहुत से लोग बदलते शेड्यूल, सोशल डिस्टेंसिंग, बोरियत और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के जाल में फंस गए हैं। वास्तव में, मुझे चिकित्सा के लिए पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे फोन आ रहे हैं।

दोस्तों के साथ जुड़े रहना, दिलचस्प शौक का पीछा करना, आहार और नींद के पैटर्न पर विशेष ध्यान देना, साथ ही सभी चिंताओं को छोड़ने के लिए मैथुन तंत्र का निर्माण करना, तनाव को कम करने में मदद करेगा। YS: हम नागरिकों के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित अन्य लोगों की मदद करने और आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? GR: जब भी कोई मौत के बारे में बात कर रहा है, बार-बार खो जाने या उदास महसूस कर रहा है, यह एक संकेत है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जब वे कुछ इसी तरह के गवाह होते हैं, तो व्यक्ति से बात करना, एक अच्छा श्रोता होना, न कि निर्णय लेना। दुख, जब साझा किया जाता है, तो विभाजित होता है।

