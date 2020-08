डी रूपा मौदगिल, 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर, बनी कर्नाटक की पहली महिला गृह सचिव

2019 में HerStory’s Women On A Mission Summit में कर्नाटक की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल ने दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कहा, “यदि आप इतिहास बनाना चाहती हैं, तो अच्छी लड़की नहीं बनो। लड़कियों को बताया गया है कि शर्मीली, कामुक, और झुककर काम करना स्त्रीलिंग है। अपने लिए बोलो! महिलाओं को धरती माता की तरह बताया गया है, जिन्हें हर बात को सहन करना चाहिए और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। इसे बदलना होगा।”

20 वर्षों में 41 से अधिक बार स्थानांतरित, रूपा ने हमेशा माना है कि किसी को अपनी नौकरी की मांग करनी है, और एक महिला को क्या करना चाहिए, इसकी सामाजिक अपेक्षा को नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक की पहली महिला गृह सचिव डी रूपा मौदगिल रूपा को अब कर्नाटक सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 2000 बैच की अधिकारी, रूपा, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक (IGP), रेलवे, बेंगलुरु का अब IGP और PCAS, गृह विभाग के रूप में तबादला किया गया है और वह उमेश कुमार की जगह लेंगी।

आईएएस अधिकारियों के परिवार में जन्मी रूपा ने यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें पूरे भारत में 43 वीं रैंक हासिल की। हालांकि, फोर्स के प्रति प्रेम और उनके लिये एक अधिकारी होने के क्या मायने होते हैं, उन्होंने आईपीएस अधिकारी बनना चुना।

इस इवेंट में, उन्होंने कहा था, “अगर हमारा कोई सपना है, तो हमें लगातार उसका पीछा करना होगा। और सपने के प्रति काम करने की यह हिम्मत घर पर शुरू होती है। हमें पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक सौंपी गई भूमिकाओं के साथ दूर करने की जरूरत है - कि युवा लड़कियां रसोई में मां की मदद करती हैं जबकि लड़के बाजार में पिता की मदद करते हैं।”

भले ही उनके करियर को कई घटनाओं से चिह्नित किया गया है - जैसे 2004 में मध्य प्रदेश के सीएम को गिरफ्तार करना, बेंगलुरू की जेलों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करना, रूपा ने हमेशा वो करने की ठानी जिसमें उन्हें विश्वास है। दो दशक के करियर में कई बार उनका ट्रांसफर हुआ।

2018 में योरस्टोरी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “आपके मन की बात कहने की क्षमता दो पहलुओं से आती है - एक है योग्यता और दूसरा है नैतिक साहस। सक्षमता आपके काम को अच्छी तरह से जान रही है, यह जानना कि नियम क्या अनुमति देते हैं और वे क्या नहीं करते हैं, और उनका पालन करना। नैतिक साहस इस तथ्य से आता है कि आपको कवर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी शर्मिंदा नहीं है क्योंकि आप सही हैं। जब आप अतीत या भविष्य के बारे में परेशान नहीं होते हैं और वर्तमान में रह रहे होते हैं, तो यह आपको निडर बनाता है।” रूपा किसी भी ट्रांसफर से हैरान नहीं हैं, रूपा कहती हैं कि वह "हमेशा तैयार हैं"। Also Read मिलिए डॉ. ह्रदेश चौधरी से जिन्होंने घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिये छोड़ दी सरकारी नौकरी

