एआई और CCTV के जरिये फेस मास्क का पता लगाता है यह स्टार्टअप, साथ ही सोशल डिस्टेन्सिंग भी करता है सुनिश्चित

बेंगलुरु स्थित इंटीग्रेशन विज़ार्ड का प्रमुख उत्पाद IRIS सीसीटीवी के जरिये लोगों को वास्तविक समय में मास्क और पीपीई किट की पहचान करने में मदद करता है। कुनाल किसलय

कोरोनावायरस महामारी विश्व स्तर पर एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। आज जब नए मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, इस महामारी को केवल सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यह ट्रांसमिशन केवल लोगों के पूर्ण सहयोग के साथ कम किया जा सकता है।

सोशल डिस्टेन्सिंग, बार-बार हाथ धोना और फेस मास्क पहनना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन आज हर कोई इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

ऐसे में कुछ तकनीकी समाधान जो संपर्क रहित कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। बेंगलुरु स्थित इंटीग्रेशन विजार्ड्स सॉल्यूशन लोगों की भौतिक तौर पर निगरानी से बचने के लिए एक समाधान लेकर सामने आया है।

2014 में कुणाल किसलय, साकिब खान और कुमार रमन द्वारा स्थापित, iWizard एक AI-आधारित कंप्यूटर विज़न प्लेटफ़ॉर्म है जो उद्यमों और B2C सेगमेंट को अपने अनूठे और आसान समाधान के साथ मदद करता है। इसका सॉफ्टवेयर आधुनिक IoT और गतिशीलता मानकों पर काम करने के लिए अनुप्रयोगों को रूपांतरित करता है।

स्टार्टअप की नवीनतम पेशकश IRIS, हार्डवेयर के साथ गहन एकीकरण का उपयोग करती है, जो सिस्टम को कुशलतापूर्वक चलाने की अनुमति देता है। स्टार्टअप के अनुसार, एल्गोरिदम को फेस मास्क के उपयोग को ट्रैक करने और सोशल डिस्टेन्सिंग की निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है। IRIS ने अपने प्लेटफॉर्म पर थर्मल स्क्रीनिंग को भी शामिल किया है। प्लेटफॉर्म मौजूदा सीसीटीवी नेटवर्क के साथ काम करता है और इसे थोड़े समय में तैनात किया जा सकता है।

वर्तमान में, स्टार्टअप के पास मैनुफेक्चुरिंग इंडस्ट्री, गोदामों और खुदरा दुकानों से लेकर मॉल और अस्पतालों तक के ग्राहक हैं। यह कैसे काम करता है? IRIS एआई एक कंप्यूटर विज़न तकनीक है जो कैमरों के लाइव वीडियो फीड से डेटा को प्रोसेस करने के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है। इसे लोगों के साथ-साथ फेस मास्क, पीपीई जैसी वस्तुओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वास्तविक समय में लोगों के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग पर भी नज़र रखती है।

यह अलार्म बजाता है या संबंधित अथॉरिटी को व्हाट्सएप या ईमेल सूचनाएं भेजता है और लोगों को सुरक्षा अनुपालन और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सचेत कर सकता है। उच्च तापमान का पता लगाने के लिए समाधान को थर्मल कैमरों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

कुणाल कहते हैं, “IRIS अधिकांश मामलों में 99.5 प्रतिशत सटीकता प्रदान करने के लिए बहुत उच्च एफपीएस के साथ वास्तविक समय में छवियों का विश्लेषण कर सकता है। इसके पास कई बड़े पैमाने पर तैनाती में एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े दोपहिया निर्माताओं द्वारा अपने मैनुफेक्चुरिंग संयंत्र में वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा घुसपैठिये का पता लगाने के लिए हमारे समाधान का उपयोग किया जा रहा है।” स्टार्टअप मौजूदा ग्राहकों के साथ काम कर रहा है और टेक्नालजी भी वैश्विक स्तर पर कंपनियों द्वारा अपने विनिर्माण परिसर, गोदामों, तकनीकी पार्कों और मॉल को फिर से शुरू करने के लिए लागू की गई है।

कुणाल कहते हैं, "हम अब मास्क पहने हुए चेहरों की पहचान करने के लिए हमारे समाधान का प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में हैं ताकि लॉगिंग उपस्थिति के लिए मास्क उतारने की आवश्यकता न हो। IRIS अपने ग्राहक संगठनों को कोविड-19 से लड़ने के लिए वास्तविक समय के समाधान प्रदान करके काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है।" उत्पाद की तैनाती कुणाल बताते हैं, "कंप्यूटर विजन किसी भी समय मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या के बारे में किसी भी बिंदु पर वास्तविक समय का परिदृश्य देती है, चाहे लोग सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कर रहे हों या नहीं। हमारे जैसे एआई-सक्षम मंच के लिए परिणाम के आधार हैं कि कोई व्यक्ति पहने हुए हैं या नहीं पहने है।" मल्टी-चैनल स्ट्रीमिंग और व्यक्तिगत डैशबोर्ड का विकल्प IRIS में फुटेज की निगरानी को आसान बनाता है। अब तक का सफर कुणाल IIT मुंबई से बीटेक स्नातक हैं, जो एंटरप्राइज़ मोबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग में एक दशक का अनुभव रखते हैं। वे कहते हैं, एक विशाल ऐरे के लिए समाधान बनाने ने उन्होने प्रौद्योगिकी की नब्ज और इसके बदलते प्रतिमानों को समझा है।

उन्होंने एक सलाहकार के रूप में बिरलासॉफ्ट के साथ अपना करियर शुरू किया। यहां उन्होंने सह-संस्थापकों में से एक, साकिब खान से मुलाकात की। दोनों एक साल बाद एंटीना सॉफ्टवेयर में काम करने चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात उनके तीसरे सह-संस्थापक कुमार रमन से हुई और तीनों ने एक साथ शुरुआत की।

इंटीग्रेशन विजार्ड्स को उद्यम गतिशीलता के साथ शुरू किया गया था, जिससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो उपकरणों में सहज संचार की अनुमति देगा। मंच ने समय के साथ औद्योगिक IoT और मोबाइल डिवाइस प्रबंधन को शामिल किया।

आज, टीम में लगभग 80 कर्मचारी हो गए हैं, जिनमें संस्थापक भी शामिल हैं।

कुनाल कहते हैं, "शुरू में, AI को एक व्यावहारिक समाधान की तुलना में एक विचार के रूप में अधिक देखा गया था। हार्डवेयर की उच्च लागत, कम सटीकता ने एआई को अपनाने के लिए संभावित ग्राहकों को समझाने के लिए कठिन बना दिया। हालाँकि, AI की सहायता से इंटीग्रेशन विजार्ड्स का विकास हुआ है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, जिसने हमें नौ फॉर्च्यून फाइव ग्राहकों के साथ तीन महाद्वीपों में महत्वपूर्ण पदचिह्नों के साथ विस्तार करने और स्थापित करने का मौका दिया है और कई हजार सीसीटीवी कैमरों ने IRIS के माध्यम से 24X7 निगरानी की है।" आज 16 देशों में वैश्विक ग्राहकों के साथ स्टार्टअप के भारत और अमेरिका में कार्यालय हैं। अमेरिका, नॉर्डिक्स, दक्षिण अमेरिका, यूएई, बहरीन, तुर्की और भारत में इसके साझेदार हैं। यह यूरोपीय बाजार में आधिकारिक विस्तार के लिए बढ़ रहा है। बाज़ार स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि IoT एंड-यूज़र समाधान के लिए वैश्विक बाजार 2025 तक लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

इंटीग्रेशन विजार्ड्स के समान बाजार में कई अन्य स्टार्टअप हैं जो COVID-19 के दौरान लोगों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। उनमें से कुछ PoS इनसाइट्स, ग्लॉशिप एनालिटिक्स और आरवी हैं।

कुणाल के अनुसार, IRIS को बाकी हिस्सों से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता यह है कि यह मौजूदा सीसीटीवी बुनियादी ढांचे पर काम करता है। यह समाधान को जल्दी और कुशलता से तैनात करने में मदद करता है और अन्य समाधानों की तुलना में समाधान की समग्र लागत को कम करता है।

IRIS एज़्योर, AWS, गूगल या किसी अन्य क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध समय पर तैनाती विकल्प के साथ काम कर सकता है। स्टार्टअप के अनुसार, यह लचीलापन ग्राहकों को भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न आवश्यकताओं के साथ मदद करता है। IRIS एक SaaS मंच है और उपयोगकर्ता को उनके लिए चल रहे कैमरों और उपयोग-मामलों की संख्या के आधार पर बिल दिया जाता है। मूल मूल्य लगभग 1,000 रुपये प्रति कैमरा प्रति माह है, लेकिन प्रति माह 3,000 रुपये प्रति कैमरा तक जा सकता है।

अब तक बूटस्ट्रैप्ड, इंटीग्रेशन विजार्ड्स ऑपरेशन के पहले वर्ष से लाभदायक होने का दावा करता है, जिसमें 3.2 मिलियन डॉलर का ARR है।

आगे जाकर, स्टार्टअप का लक्ष्य अपने उपयोग-मामले और ग्राहक को बढ़ाने और वैश्विक साझेदार नेटवर्क का निर्माण करना है। स्टार्टअप अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी करने की योजना भी बना रहा है ताकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के साथ सार्वजनिक रूप से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके।

