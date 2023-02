सेंसेक्स 600 अंक चढ़कर 61000 के पार, इस कंपनी का शेयर 17% तक उछला

घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) में मंगलवार को तेजी रही और BSE Sensex 600 अंक चढ़कर 61,000 के पार पहुंच गया. वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच बाजार में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC के साथ बैंक और आईटी शेयरों में लिवाली से बाजार बढ़त में रहा. कारोबारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में नरमी और विदेशी निवेशकों की लिवाली से भी धारणा को बल मिला.

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 600.42 अंकों की बढ़त के साथ 61,032.26 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान, सेंसेक्स ने 61,102.74 का उच्च स्तर और 60,550.25 का निचला स्तर छुआ. सेंसेक्स के शेयरों में ITC 3.31 प्रतिशत की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में रहा. इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और विप्रो में भी प्रमुख रूप से तेजी रही. दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और मारुति शामिल हैं.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 158.95 अंकों की तेजी के साथ 17,929.85 पर बंद हुआ. निफ्टी पर UPL, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर मोटर्स, SBI लाइफ, BPCL, ग्रासिम टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज की बात करें तो निफ्टी ऑटो, मीडिया, फार्मा, रियल्टी, हेल्थकेयर इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

गौतम अडानी की कंपनियों का हाल

मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2 प्रतिशत तक चढ़ा है. मंगलवार को अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे जारी हुए. तीसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 820.06 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 11.63 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. समीक्षाधीन तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस की आय 42 प्रतिशत बढ़कर 26,612.33 करोड़ रुपये हो गई.

इसी तरह ADANI PORTS 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Transmission Ltd 5 प्रतिशत, Adani Green Energy Ltd 5 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 5 प्रतिशत, Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत टूटकर बंद हुए हैं.

ये शेयर हरे लाइमलाइट में

NATIONAL FERTILIZERS LTD का शेयर 17 प्रतिशत तक उछला. इसी तरह MIRZA INTERNATIONAL LTD का शेयर 14 प्रतिशत तक चढ़ा. दूसरी ओर EKI Energy Services Ltd का शेयर बीएसई पर 20 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ है. इसके अलावा Olectra Greentech Ltd का शेयर 12 प्रतिशत तक और ALLCARGO LOGISTICS LTD का शेयर 10 प्रतिशत टूटा है.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा. अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त में रहे थे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 86.03 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे. उन्होंने सोमवार को 1,322.39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.