उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) में सोमवार को 169.51 अंकों की मजबूती आई. सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और वित्तीय शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आई. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 169.51 अंकों की तेजी के साथ 59,500.41 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 313.34 अंक तक चढ़ गया था.





सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीस, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रमुख रूप से लाभ में रहे. दूसरी तरफ पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा 4.61 प्रतिशत चढ़ा है. वहीं पावरग्रिड का शेयर सबसे ज्यादा 3.38 प्रतिशत गिरा है.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 44.60 अंकों की बढ़त के साथ 17,648.95 पर बंद हुआ. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेज में गिरावट और तेजी का मिलाजुला रुख देखने को मिला. निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.57 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है. बजाज फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर पावर ग्रिड, बजाज आॅटो, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर्स रहे.

अडानी की कंपनियों के शेयरों का हाल

इस बीच, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट अब भी जारी है. हिंडनबर्ग रिसर्च ने कंपनी पर पलटवार करते हुए रविवार को 413 पेज की रिपोर्ट जारी की, उसके बाद भी गिरावट बनी हुई है. अडानी समूह की तीन कंपनियां बढ़त में जबकि कम-से-कम सात नुकसान में रहीं. अडानी एंटरप्राइजेस 4.21 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन फ्लैट रहा है. Adani Total Gas Ltd और Adani Green Energy Ltd 20 प्रतिशत गिरा है. Adani Transmission Ltd 15 प्रतिशत गिरा है. Adani Wilmar Ltd और ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत टूटा है.





इसी तरह AEGIS LOGISTICS LTD का शेयर 11.5 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. Data Patterns (India) Ltd का शेयर 12 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में, जबकि जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त में रहे थे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 86.44 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 5,977.86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. रुपया, अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10 पैसे की बढ़त के साथ 81.49 (अस्थायी) पर बंद हुआ है.





इस बीच, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट अब भी जारी है. हिंडनबर्ग रिसर्च ने कंपनी पर पलटवार करते हुए रविवार को 413 पेज की रिपोर्ट जारी की, उसके बाद भी गिरावट बनी हुई है. अडानी समूह की तीन कंपनियां बढ़त में जबकि कम-से-कम सात नुकसान में रहीं.