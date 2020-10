[Techie Tuesday] किंडल के बीटा प्रोग्राम को लीड करने से लेकर Lowe’s India के लिये प्रोडक्ट्स बनाने तक, कप्पू जयकुमार के सफर की कहानी

Lowe’s India में सीनियर डायरेक्टर - आईटी के रूप में उनकी भूमिका में एक साल से भी अधिक समय पहले, कप्पू जयकुमार पहले से ही फॉर्च्यून 50 के होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के लिए कई अंक जुटा चुकी हैं।

टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट डोमेन में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, कप्पू डिजिटल पोस्ट खरीद अनुभव का निर्माण करने के लिए Lowe’s India में शामिल हो गयी, जो कंपनी में एक साल पहले लगभग मौजूद नहीं था।

विभिन्न उद्योगों और Microsoft, Amazon, Walmart India, और Tesco जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद निर्माण और प्रबंधन के विशेषज्ञ के रूप में, कप्पू को प्रोडक्ट और ईकॉमर्स मार्केट की बहुत अच्छी समझ है। पोस्ट-पर्चेज एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाना Lowe’s में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों का नेतृत्व करते हुए, कप्पू का मुख्य ध्यान ग्राहकों के लिए खरीद के बाद के अनुभव का महत्व है। ऑर्डर देने के समय से लेकर जब तक कोई रिटर्न या एक्सचेंज नहीं किया जाता है या वारंटी का दावा नहीं किया जाता है, तब तक वह कहती है कि उसे निर्बाध और निर्भीक होना चाहिए।

वह बताती हैं, "मैं Lowe’s डिजिटल संगठन का हिस्सा हूं, जो ग्राहक द्वारा खरीद के लिए भुगतान करने, उसके अधिग्रहण के बाद और उसके बाद किसी प्रोडक्ट के जीवन की देखरेख करता है। यह वास्तविक समय पर नज़र रखने, प्रतिष्ठानों, रिटर्न / रद्दीकरण, विस्तारित वारंटी योजनाओं, दावों सहित ग्राहक की प्रतिधारण रणनीति है - जो हर ज़रूरत के साथ ग्राहक की मदद करता है।”

कप्पू समझती है कि ग्राहक प्रतिधारण अधिग्रहण से छह गुना सस्ता है क्योंकि ग्राहक को बनाए रखना बहुत आसान है। उन्होंने कहा, "लौटने वाले ग्राहकों को उत्पादों के बारे में आश्वस्त होने की 60 प्रतिशत संभावना है और सहज अनुभव उन्हें प्रक्रिया को आसानी से नेविगेट करने में मदद करेगा।"

सिर्फ एक साल के भीतर, उनकी टीम ने ऐसे उत्पादों का निर्माण किया, जो लोवे के ग्राहकों के अनुभव को परिभाषित करते हैं। इनमें ऐसे सब्सक्रिप्शन शामिल हैं जो "लोव के पहले कभी मौजूद नहीं थे" और कई स्व-सेवा क्षमताओं, जिनमें वारंटी के दावे और ऑनलाइन रिटर्न सिस्टम दाखिल करना, वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए अनुमति देना शामिल है। ALSO READ [टेकी ट्यूज्डे] माइक्रोसॉफ्ट और Google से अपनी स्किल्स को निखारने वाली Kaleidofin की नताशा जेठानंदानी की यात्रा की कहानी सॉफ्टवेयर बूम का लाभ उठाते हुए कप्पू सही समय पर सही जगह पर रहने के लिए भाग्यशाली थी - जब भारत 90 के दशक के अंत में सॉफ्टवेयर बूम के शिखर पर था। अन्ना विश्वविद्यालय, (अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी) से इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग स्नातक कप्पू ने आईआईटी-मद्रास से इंडस्ट्रीयल मैनेजमेंट में एमटेक भी की है।

मायलापुर (तब मद्रास) में पली बढ़ी, वह विज्ञान की किताबों से घिरी हुई थी क्योंकि उनके पिता एक उत्साही और DIY विशेषज्ञ थे। विकल्प, उस समय, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के बीच था।

एक "नंबर्स पर्सन" के रूप में, कप्पू ने कोर विज्ञान और व्यवहार विज्ञान के संयोजन के लिए इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग को चुना, जिसे उन्होंने आकर्षक पाया।

आईआईटी-मद्रास से स्नातक होने के तुरंत बाद, 1996 में, कप्पू अपने ईआरपी सिस्टम मार्शल पर काम करने के लिए रैमको सिस्टम्स में शामिल हो गयी, और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बैकएंड डेवलपमेंट पर काम किया। उनके रोल ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का एक आकर्षक मिश्रण पेश किया, जो कि सीढ़ी पर चढ़ते ही अच्छी पकड़ बना लेगी।

वह याद करती है, “यह तीन साल का दिलचस्प सफर था, और हमारे पास मैनेजर के ऑफिस में केवल इंटरनेट था। एक नौसिखिया के रूप में, मुझे याद है कि एक 600MB हार्ड ड्राइव और एक सीनियर को आवंटित किया जा रहा था, जिसे 300MB हार्ड ड्राइव दिया गया था, और वह miffed था।"

सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठाने के लिए इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग से आईटी में बदलाव एक जागरूक विकल्प था। कप्पू ने अपने कौशल को अपडेट करते हुए, पहले से ही रेम्को पर कोडिंग शुरू कर दी थी, और तीन साल बाद, उनके लिए अमेरिका में जाकर सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होना स्वाभाविक था। एक नई दुनिया कप्पू याद करती हैं, "एमएस एक्सेस को संचालित करने वाले जेट डेटाबेस इंजन के लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के रूप में शामिल होना, मेरी टीम सीई के लिए SQL सर्वर को विकसित करने के लिए आगे बढ़ी।"

“मोटे, मोटे फोन से, माइक्रोसॉफ्ट ने हैंडहेल्ड स्मार्ट डिवाइस विकसित किए। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया, कार्य संस्कृति थी, और मैं कुछ सबसे चतुर लोगों और तेज दिमागों से मिली। भूमिका ने मुझे सिखाया कि जटिल समस्याओं को समझने के लिए, आपको सिस्टम को अलग-अलग परतों में तोड़ना होगा और समझना होगा कि हर एक क्या करता है।

माइक्रोसॉफ्ट में, जहां उन्होंने सात साल तक काम किया, कप्पू भी विंडोज शेयरपॉइंट सर्विसेज टीम का हिस्सा था, शेयर सर्वर और लाइब्रेरी बनाना सीख रही थी, जो एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं।

2006 में, वह अमेज़न में चली गई, इंजीनियरिंग से एक प्रोडक्ट मैनेजर की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का नेतृत्व करने और यूके, जर्मनी और फ्रांस में अमेज़न द्वारा पूर्ति को रोल आउट करने के लिए।

वह कहती हैं, “यह एक तकनीकी उत्पाद और प्रबंधन भूमिका थी जिसने मुझे ग्राहकों के साथ मिलकर काम करने में मदद की, जिनकी आजीविका अमेज़न पर बेचकर बनाई गई थी। मैंने सीखा कि ग्राहकों की सेवा कैसे करें, और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील और समझ रखें।” ALSO READ [टेकी ट्यूज्डे] मिलिए रिद्धि मित्तल से, 10 साल की उम्र में शुरू की कोडिंग अब कोरोना से निपटने में मदद करने के लिए कर रही अपनी तकनीक का इस्तेमाल अमेज़न किंडल के साथ हाई विजिबिलिटी अमेज़न में उनकी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका किंडल के लिए दुनिया भर में बीटा प्रोग्राम का नेतृत्व कर रही थी, जिसे कप्पू एक "रोमांचक और हाई विजिबिलिटी प्रोग्राम" कहती हैं।

वह कहती है, "मैं सौभाग्य से जेफ बेजोस के विजन का हिस्सा थी, जो एक उत्पाद विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रकाशन के बारे में था। मेरे शामिल होने के बाद, हमने इसके एंड्रॉइड और आईओएस संस्करणों पर काम करने के अलावा, किंडल डेवलपमेंट किट के दूसरे और तीसरे विज़न पर काम किया।"

वह यह भी याद करती है कि कैसे पूरी रिलीज बहुत ही विवेकपूर्ण थी और वह घर पर रहने के दौरान अपने बैकपैक से डिवाइस को हटा भी नहीं सकती थी, और इसे टेस्ट करने के लिए उसे बाथरूम में घुसना होगा।

2011 में, वह समाज को वापस देने के उद्देश्य से अपने पति के साथ भारत के कोयंबटूर वापस चली आई। वह ईशा इनसाइट, एक व्यावसायिक नेतृत्व के गहन कार्यक्रम, जो ईशा लीडरशिप एकेडमी द्वारा संचालित है, के साथ स्वयं सेवा गतिविधियों में संलग्न होने लगी।

साथ ही, इस दंपत्ति ने सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ भी काम किया और छात्रों के साथ मिलकर काम किया, उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया।

दो साल के बाद, कॉर्पोरेट दुनिया में वापस जाने के लिए उत्सुक, कप्पू अपनी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी टीमों का नेतृत्व करने के लिए टेस्को में शामिल होने के लिए बेंगलुरु चली गई।

कप्पू का मानना ​​है कि उनके द्वारा काम किए गए प्रत्येक उत्पाद ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। वह कहती हैं, “SQL सर्वर सभी कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में था। अमेज़न में, मैंने ग्राहक सहानुभूति के बारे में सब सीखा और व्यापारी एक महत्वपूर्ण ग्राहक भी है। किंडल के साथ, मुझे वह दृश्यता मिली जिसका मैंने केवल सपना देखा था; और वॉलमार्ट में, मैंने एक कुशल आपूर्तिकर्ता प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया।” कामकाजी महिला अपराधबोध से मुक्त हों इन वर्षों में, कई महिलाओं ने STEM में प्रवेश किया है लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। उनका क्या अनुभव रहा है? Lowe's India में अपनी टीम के साथ कप्पू जयकुमार “मेरा मानना ​​है कि महिलाओं को करियर बनाने के लिए दोषी नहीं होना चाहिए। जब मैं Microsoft में शामिल हुई, तो मेरे ऑनबोर्डिंग फ़ोल्डर ने कहा, 'आज तुम कहाँ जाना चाहती हो? ’मेरा मानना ​​है कि, लिंग की परवाह किए बिना, आगे बढ़ने के लिए ओनस हम पर है, और एक सहायता प्रणाली की तलाश करें और जो आप करते हैं, उसमें दृढ़ रहें।"

उनके अनुसार, किसी एक के करियर के दौरान एक ही जुनून होना चाहिए। “मैं कई टीमों में अकेली महिला रही हूं। सॉफ्टवेयर उद्योग में कोई लिंग भेद नहीं है। आपको बस इतना करना होगा कि आप जो कर रहे हैं, उसके साथ सहज रहें और कोई मानसिक बाधा न हो।”

दिलचस्प बात यह है कि, कप्पू को भरतनाट्यम में बहुत खुशी मिलती है, जब वह छह साल की थी। न केवल उन्होंने कभी अभ्यास और प्रदर्शन करना बंद कर दिया है, बल्कि उसने उन्होंने में रहते हुए नृत्य कला भी सिखाई।

“मेरे माता-पिता का मानना ​​है कि दुनिया को कैसे संचालित किया जाता है और कैसे काम किया जाता है, यह समझने के लिए एक समग्र विकास करना होगा। नृत्य ने मुझे ढाला है - यह सिर्फ रचनात्मक नहीं है, यह विज्ञान भी है, और मैं आभारी हूं कि मैं बड़े होने के दौरान कभी नृत्य कक्षा से नहीं चूकी। उसने मुझे ध्यान, स्मृति कौशल और एकाग्रता की शक्ति सिखाई है।

लॉकडाउन के दौरान, वह भरतनाट्यम ऑनलाइन सीखना जारी रखती है, और प्रत्येक दिन कुछ नया भी करती है।

वह कहती है, “एक बार जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप चीजों को लेकर उदासीन होने लगते हैं। मैं अब रिटेल में हूं, जहां चीजें बदलती रहती हैं और ग्राहक विकसित होते रहते हैं और मुझे अपने पैर की उंगलियों पर रहना पड़ता है, यह सोचकर कि मेरे ग्राहक के लिए बेहतर अनुभव कैसे हो सकता है।" ALSO READ [टेकी ट्यूसडे] मिलिए आर्द्रा कन्नन अंबिलि से जिन्होंने स्टार्टअप RIoT के जरिये कोरोना रोगियों के लिए बनाया मिनी आईसीयू

