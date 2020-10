"कोरोना संक्रमण के बीच देश में आज से अनलॉक-5.0 शुरू हो गया है। बुधवार को अनलॉक-5.0 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।" भारत सरकार ने आज अनलॉक-5.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कई नई घोषणाएं की गईं हैं। खास बात यह है कि स्‍कूल, सिनेमा हॉल आदि को 15 अक्‍टूबर से खोले जाने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में, जो 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

उधर दूसरी तरफ, महाराष्‍ट्र में 31 अक्‍टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्‍य सरकार ने यहां होटल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बार को 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रिया और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं। जानिये इस गाइडलाइन में देश भर में क्‍या खुला और क्‍या बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है।

अनलॉक-5.0 गाइडलाइन - 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। - सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोले जा सकेंगे स्विमिंग पुल। - सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी। - बढ़ते COVID19 मामलों के मद्देनजर कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार जल्द ही स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने पर एक नई अधिसूचना जारी करेगी। - स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। - अनलॉक 5 में सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मंडलियों को पहले ही 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है। - राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी। अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। - गृह मंत्रालय MHA ने री-ओपनिंग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें स्कूलों को खोलने के लिए राज्‍यों छूट दी गई है। कंटेनर जोन के बाहर और गतिविधियाँ खोल दी जाएंगी। 31 अक्टूबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन होगा।

इस गाइडलाइन की विशेष बातें - कंटेनर ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से गतिविधियों की अनुमति है। - सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। - व्यापार से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। - खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी। - मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा जारी किया जाएगा। - स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोलना - स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक निर्णय लेने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लचीलापन दिया गया है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। - ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। - जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। - छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं। - उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए। - स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्कूलों / संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य / सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए । - जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। - उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्घाटन के समय पर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। - हालाँकि, उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति होगी: - केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, संस्थान के प्रमुख स्वयं / स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों की वास्तविक आवश्यकता है। - अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उदा। राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि, वे केवल संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोल सकते हैं।

साथ ही, - सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली पहले से ही 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी गई हैं, केवल कंटेनर जोन के बाहर। अब राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर, 2020 के बाद, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभाओं की अनुमति देने का लचीलापन दिया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: - बंद स्थानों में, 200 व्यक्तियों की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। - खुले स्थानों में, जमीन / के आकार को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक गड़बड़ी के सख्त पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान। - यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएँ COVID-19 का प्रसार नहीं करती हैं, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी, और कड़ाई से इसे लागू करेंगी।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। साथ ही, कमजोर व्यक्तियों, अर्थात्, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है। ALSO READ हर क्षेत्र में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सराहनीय काम कर रहा है हेल्थकेयर स्टार्टअप ‘वैक्सीन ऑन व्हील्स’

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.