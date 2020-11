मिलें अनुजा देवरा सैंक्टिस से, जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखने के लिये छोड़ दी बड़ी सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब

By

अनुजा देवरा सैंक्टिस ने डिजिटल मीडिया आउटफिट The Filter Coffee Co को शुरू करने के लिए बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी। उनकी कंपनी ने Starbucks, Kellogg's, Danone, Godrej, and L’Oreal जैसे बड़े ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व किया है।