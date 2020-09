विदेश में की पढ़ाई, भारत आकर शुरू किया 'माय पूजा बॉक्स' स्टार्टअप, 7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल करने की है तैयारी

ब्रिटेन में कोवेंट्री विश्वविद्यालय (Coventry University) में अपने स्नातक समारोह के दौरान, कावेरी सचदेव ने अपने भाई के साथ भारत में एक ईकॉमर्स उद्यम शुरू करने के बारे में बातचीत को याद किया।

कावेरी, जो ग्लोबल बिजनेस में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर रही थी, 2017 में उस समय $ 125 बिलियन वाली भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर के बारे में सोच रही थी। मुख्य रूप से ई-कॉमर्स उपक्रमों द्वारा संचालित, 2020 तक बाजार मूल्य दोगुना बढ़कर 250 डॉलर हो जाएगा, IBEF के अनुसार।

पिछले तीन सालों से, भाई-बहन की जोड़ी अपने दिल्ली स्थित स्टार्टअप माय पूजा बॉक्स (My Pooja Box) के साथ भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था की वृद्धि की कहानी का हिस्सा रही है। माय पूजा बॉक्स की शुरुआत भारत लौटने के बाद, दोनों ने 100 वर्ग फुट के कमरे से काम करना शुरू किया। यह देखते हुए कि रक्षा बंधन आने वाला है, उन्होंने राजस्थान में महिलाओं द्वारा बनाए गए राखी उत्पादों को खरीदना शुरू कर दिया।

कुछ महीनों में, उन्होंने 100 SKU के साथ स्टार्टअप लॉन्च किया था और कहते हैं कि तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है।

2017 में स्थापित, भारतीय संस्कृति में त्योहारों और परंपराओं का विस्तार पूजा और उत्सव की जरूरतों के लिए सदस्यता-आधारित मंच शुरू करने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। जैसा कि संस्थापकों ने बाजार का परीक्षण किया, उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग उपहार देने के लिए उत्पाद खरीद रहे थे। उन्होंने कहा, “मुख्य विचार घुमावदार पूजा की जरूरतों को प्रदान करना था और हमने करवाचौथ और दिवाली पर वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, हमने अब होम डेकोर और गिफ्टिंग उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।" आज, इसमें हीलिंग क्रिस्टल से लेकर गणेश, सुगंध विसारक, और सोने की मूर्तियों के साथ मूर्तियों और लिफाफों के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है।

स्टार्टअप का उत्पाद पोर्टफोलियो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है क्योंकि कावेरी यह यात्रा और वेबसाइट के लिए ग्रामीण शिल्प कौशल और नमूना उत्पादों का पता लगाने के लिए एक बिंदु है।

कावेरी कहती हैं, "हम सिर्फ भारत की संस्कृति और विरासत का जश्न मना रहे हैं और ऐसे उत्पाद पेश कर रहे हैं जिन्हें भारत में बनाया गया है।"

इसी समय, पूजा समाग्री बेहद लोकप्रिय संग्रह बनी हुई है। उदाहरण के लिए, कावेरी बताती है कि दिवाली के लिए एक सेट में एक मूर्ति, थाली ​​और सजावट के टुकड़े होंगे, जिसमें एक निर्देश नोट होगा जिसमें प्रत्येक उत्पाद के महत्व को बताया जाएगा और उनका उपयोग कैसे किया जाएगा।

50 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच के उत्पादों के साथ, स्टार्टअप के पास 3500 से अधिक SKU है - कावेरी का दावा है कि विकल्प व्यापक रखे गए हैं ताकि मंच पर सभी के लिए कुछ न कुछ हो। वह यह भी कहती हैं कि इसने हर साल बिक्री में 100 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है।

टीयर I, II और III शहरों में ग्राहकों के खानपान के बावजूद, भारत के बाहर ग्राहकों के लिए इसकी एक अलग अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट है।

अब तक बूटस्ट्रैप्ड, यह लगभग 4,000 डेली विजिटर्स से लेकर लगभग 15,000 डेली विजिटर्स तक पहुंच गया है। माय पूजा बॉक्स चालू वित्त वर्ष के लिए 6 रुपये से 7 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर है। कोविड-19 और अन्य चुनौतियाँ बाजार में परीक्षण के कुछ महीनों के बाद और ग्राहकों की जरूरतों के लिए उत्पादों की सिलाई करने के बाद, उद्यमी कावेरी और प्रतीक सचदेव ने 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में शून्य कर लिया।

इसलिए, ग्राहक अधिग्रहण प्रारंभिक चुनौती बन गया क्योंकि आयु वर्ग के लोग अपनी प्रार्थना और अनुष्ठान की आवश्यकताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर भरोसा करने के लिए तकनीकी जानकार नहीं थे।

वह कहती हैं, “वे अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में संकोच कर रहे हैं और टेक्नोलॉज़ी का उपयोग करने के साथ बहुत सहज नहीं हैं। हम एक मजबूत ग्राहक सेवा के साथ इस अंतर को संबोधित करते हैं जो कि वेबसाइट से जुड़े एक व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से उपलब्ध है ताकि वे आसानी से हम तक पहुंच सकें।"

सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा, टीम वर्ड ऑफ माउथ की शक्ति का उपयोग करती है और गुणवत्ता सेवा और उत्पादों को सुनिश्चित करती है "क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से साझा करेंगे यदि वे अनुभव से खुश हैं।"

कोविड-19 महामारी की चुनौती के साथ कावेरी के सोर्स प्रोडक्ट की यात्रा की योजना है, उन्होंने विक्रेताओं और उत्पादों को खोजने और उत्पादों को शिप करने के लिए शहरों भर के व्यापारियों को काम पर रखा है। महामारी से पहले भी, ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रेताओं से जुड़ना संचार के साधनों के साथ मुश्किल था क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास फोन नहीं है।

साथ ही, वह कहती है कि ब्रांड को समझने वाले सही कर्मचारी ढूंढना एक चुनौती है। जैसा कि कावेरी एक समय में एक चुनौती लेती है, स्टार्टअप जल्द ही ईंट-और-मोर्टार स्टोर्स के साथ खुदरा बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद करता है और अंततः उपहार देने के लिए एक मंच बन जाता है।

