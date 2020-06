महिलाओं के ब्यूटी प्रोटक्ट्स बेचकर 2 साल में इस शख्स ने खड़ा किया 7 करोड़ का बिज़नेस

सूरज वज़ीरानी ने 2018 में महिलाओं की ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी, The Beauty Co की शुरुआत की। अमेजन पर उनके द्वारा बेचे जाने वाले पहले उत्पादों में चारकोल टीथ व्हाइटनिंग पाउडर और कॉफी स्क्रब थे, जो तुरंत हिट हो गए। सूरज वज़ीरानी, संस्थापक और सीईओ, द ब्यूटी को

गुजरात के गांधीनगर में बड़े हुए सूरज वाजिरानी को सही समय पर ईकॉमर्स से प्यार हो गया। भारत में उस समय ईकॉमर्स रफ्तार पकड़ रहा था और सूरज जो ब्रांडेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ईकॉमर्स पोर्टल्स के साथ काम करते हुए बिजनेस के तौर-तरीकों को सीख रहे थे।

2014 के बाद ईकॉमर्स की बदौलत भारत में जिस तरह से व्यापार हुआ, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन आया। IBEF के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा बाजार का अनुमान है कि 2026 में उद्योग का बाजार पूंजीकरण 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जोकि 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर था। उस अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों ने सूरज के इस विश्वास को मजबूत किया कि ई-कॉमर्स (और धन) का भविष्य काफी उज्ज्वल है।

सूरज कहते हैं, “मैं अपना खुद का व्यवसाय और ब्रांड बनाना चाहता था और अपनी यात्रा और सफलता का हिस्सा बनना चाहता था। बियरडो को एक ब्रांड बनाने और ऑपरेशन चलाने में मदद करने के बाद, मैंने अपना छोटा बिजनेस और प्राइवेट लेबल- The Beauty Co को 2018 में अहमदाबाद में लॉन्च किया।" अमेजन पर चारकोल टीथ व्हाइटनिंग पाउडर और कॉफी स्क्रब लॉन्च करके The Beauty Co को शुरू किया, जो तुरंत हिट हो गया।

इसके तुरंत बाद, कंपनी ने त्वचा और बालों की देखभाल करने वाले उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला शुरू की और Nykaa, Flipkart, Amazon, BigBasket और Paytm को बेचना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच दिया।

सूरज का दावा है कि अपने पहले साल में कारोबार ने राजस्व के रूप में 2.46 करोड़ रुपये कमाए और पिछले साल इसने 7 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

योरस्टोरी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, सूरज ने अपने सफल बिजनेस मॉडल और ब्रांड के लिए अपने विजन के बारे में बताया।

साक्षात्कार के संपादित अंश:

योरस्टोरी: शुरुआती दिन कैसे थे? सूरज वज़ीरानी: मैंने देखा था कि बाजार में अनगिनत सौंदर्य ब्रांडों की उपस्थिति के बावजूद महिलाओं के सौंदर्य उद्योग में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट थे।

पूंजी एक चुनौती थी और मैंने दोस्तों और परिवार से 65 लाख रुपये जुटाए और इसे व्यवसाय में लगाया। मैंने फिर कंपनी के पहले उत्पादों- चारकोल टीथ व्हाइटनिंग पाउडर और कॉफी स्क्रब को लॉन्च किया।

अमेज़ॅन पर हिट होने के बाद मैंने और टीम ने इसे बड़े पैमाने पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन हमने देखा कि कई महिलाएं अभी भी नई किस्मों के साथ प्रयोग करने के बजाय स्थापित और विश्वसनीय सौंदर्य उत्पादों को खरीदने के पारंपरिक तरीके को पसंद करती हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया का आक्रामक उपयोग शुरू किया और दर्शकों को सही सामग्री के साथ लक्षित किया, आज की महिलाओं की जरूरतों और इच्छाओं को जानने की कोशिश की और धीरे-धीरे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया।

प्राकृतिक अवयवों से निर्मित ये उत्पाद शुद्ध और सौम्य होने के साथ आसानी से उपयोग में आने वाले भी हैं। इसके अलावा, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग उन्हें हर जगह ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाता है। The Beauty Co का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो

हमें अपने नारियल के शैल एक्टिवेटेड चारकोल टीथ वाइटनिंग पाउडर, ड्राई कॉफी स्क्रब, एक्टिवेटेड चारकोल ग्लिटर ग्लो मास्क या हमारे बेस्टसेलर- रोज गोल्ड ऑयल के साथ देश भर में आगे बढ़ने का मौका मिला।

उत्पादों की कीमत 150 रुपये से 1,450 रुपये के बीच है। हम यह कहना चाहेंगे कि हमारा ब्रांड मूल्य बिंदुओं के मामले में बड़े पैमाने पर बाजार के लिए है। योरस्टोरी: आपका व्यवसाय मॉडल क्या है? कुछ विशिष्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ क्या हैं, जिनपर आप काम कर रहे हैं? सूरज वज़ीरानी: एक तरह से The Beauty Co का व्यवसाय बी2बी और बी2सी है। B2B बिक्री तब होती है जब हमें ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हमारे उत्पाद चाहते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेज़न और नाइका जैसी कंपनियाँ, जो सीधे हमसे खरीदते हैं।

इन ऑनलाइन भागीदारों के साथ व्यवहार बी2बी जैसा लगता है, लेकिन वे अंततः हमारे ब्रांड नाम के तहत हमारे उत्पादों को ग्राहकों को बेचते हैं और यह अंततः बी2सी बन जाता है।

अपने शुरुआती उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में सफलता पाने के बाद, हमने विभिन्न त्वचा और बालों की देखभाल करने वाले उत्पादों में विविधता लाई। हमने महसूस किया था कि हमारे उपयोगकर्ता उन उत्पादों की सराहना करते हैं जो उन्हें प्रकृति के स्पर्श के साथ लाड़ प्यार करते हैं और हमने उसी के अनुसार विविधता बनाई है। हमने रोज गोल्ड ऑयल, एप्पल साइडर सिरका, आर्गन, बाओबाब हेयर केयर रेंज आदि लॉन्च किए। योरस्टोरी: मैनुफेक्चुरिंग कहां होती है? क्या आप मैनुफेक्चुरिंग इकाइयों के मालिक हैं? सूरज वज़ीरानी: हमारे सभी उत्पादों का विनिर्माण भारत में होता है, ज्यादातर गुजरात के कुछ हिस्सों में होता है। हम किसी भी निर्माण इकाइयों के मालिक नहीं हैं; यह एक तीसरे पक्ष के निर्माता द्वारा किया जाता है जिसमें सामग्री और तैयार माल के लिए आवश्यक योग्यता और डॉक्युमेंटेशन को ध्यान में रखा जाता है। योरस्टोरी: आपका टार्गेट ग्राहक कौन हैं? उन तक पहुंचने के लिए आप किस रणनीति का उपयोग करते हैं? सूरज वज़ीरानी: हमारे लक्षित ग्राहक 18 से 45 वर्ष की उम्र के बीच की महिलाएं हैं। हम डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया विज्ञापन और इन्फ़्लुएन्सर मार्केटिंग। हम कई वीडियो को क्यूरेट करते हैं, जिनसे उत्पाद का उपयोग करने का सही तरीका और इसके परिणाम के बारे में बात की जाती है।

हम उन्हें ऑनलाइन स्पेस में हमारे घरेलू क्लाइंट्स जैसे कि Nykaa, Flipkart, Amazon, Bigbasket, Paytm आदि और हमारे ऑफलाइन क्लाइंट, नेल स्पा में पहुंचाते हैं।

हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि हमारा लिंग, रंग, आकार और कामुकता हमें परिभाषित करती है। इन रूढ़ियों को बनाने में सौंदर्य ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सौंदर्य ब्रांड के रूप में हम इन रूढ़ियों के खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहते थे। हम यह दिखाना चाहते थे कि सुंदरता हमारे भीतर होती है। यह अभियान चाहता था कि लोग अपने चारों ओर फैली रूढ़ियों की परवाह किए बिना खुद को सुंदर महसूस करें। इस अभियान का उद्देश्य सभी को खुद को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह एक सफलता साबित हुई और 12 दिनों की छोटी अवधि में हमें कुल 10.3 मिलियन लोगों तक पहुंचे। योरस्टोरी: कंपनी ने किन सबसे मुश्किल क्षणों का सामना किया? सूरज वज़ीरानी: बूटस्ट्रैप्ड ब्रांड होने के नाते पूंजी की उपलब्धता सबसे मुश्किल मुद्दा है। एक निजी लेबल का निर्माण और उसे दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन विकसित करने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे लिए इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। अगर हमारे पास सरप्लस फंड होता तो हमारे ब्रांड की ग्रोथ कर्व आज के मुकाबले तीन गुना हो सकती थी। योरस्टोरी: आपके प्रतियोगी कौन हैं? आप उनसे आगे कैसे रह रहे हैं? सूरज वज़ीरानी: बड़े बाजार के साथ काम करने वाले स्किनकेयर उत्पादों और अवयवों की एक समान रेखा रखने वाले ब्रांड हमारे मुख्य प्रतियोगी हैं। हमारी टीम के पास डोमेन ज्ञान का स्तर सराहनीय है। हमारी इन-हाउस तकनीकी और मार्केटिंग टीम के साथ हम अपने ग्राहकों की जरूरतों, चाहतों और मुद्दों को समझने और उन्हें तेज गति से सुधारने में एक ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम हैं। योरस्टोरी: कोरोनोवायरस ने आपकी कंपनी को कैसे प्रभावित किया है? इस महामारी को देखते हुए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सूरज वज़ीरानी: चूंकि हमारे उत्पाद आवश्यक वस्तुओं के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम 50 दिनों से अधिक के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए हैं। हम डिजिटल अभियानों पर काम कर रहे हैं जो लोगों को घर पर उनकी त्वचा की देखभाल करने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जहां तक आंतरिक तकनीकी और मार्केटिंग मुद्दों का संबंध है हमारे पास लॉकडाउन के दौरान उनकी जांच और सुधार के लिए पर्याप्त समय था।

हम जल्द ही नए अभियानों और उत्पादों के साथ परिचालन फिर से शुरू करेंगे और पहले से कहीं अधिक संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे।

अगले तीन वर्षों में हम अपने आप को अंतरिक्ष में एक मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं और 4 से 5 प्रतिशत मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहते हैं।

हमारी दृष्टि 100 प्रतिशत प्राकृतिक अवयवों से बने उत्पादों के साथ ऑनलाइन सौंदर्य क्षेत्र का नेतृत्व करने की है।

