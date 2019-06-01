EDITIONS
Praveen Kumar Rajendran

Software Engineer, Writer, Speaker and Human Being! :)

நியூஸ் வியூஸ்

இது ஒரு டிஜிட்டல் தேர்தல்...!

by Praveen Kumar Rajendran
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22nd Apr 2019 · 3 min read

விடுமுறையை கொண்டாடுங்கள்!

by Praveen Kumar Rajendran
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17th Apr 2018 · 2 min read

உங்கள் டேட்டா உங்கள் உரிமை...!

by Praveen Kumar Rajendran
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29th Mar 2018 · 2 min read

ஆன்லைனில் உங்கள் தகவல்களை பாதுகாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

by Praveen Kumar Rajendran
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23rd Mar 2018 · 2 min read

முதல் தோல்வி, இறுதி தோல்வி அல்ல...

by Praveen Kumar Rajendran
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19th Feb 2018 · 2 min read

நிழல் சமூகம் vs நிஜ சமூகம்

by Praveen Kumar Rajendran
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27th Oct 2017 · 2 min read