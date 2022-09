ऐपल का लेटेस्ट आईफोन 14 लॉन्च (Apple iPhone 14 launch) होने वाला है. यह भारत समेत पूरी दुनिया में लॉन्च होगा. ऐपल ने इस इवेंट को फार आउट (Far Out) नाम दिया है. इसमें कंपनी आईफोन 14 के अलावा, ऐपल वॉच 8 सीरीज, नए आईपैड मॉडल, एयरपॉड्स प्रो 2 और नया मैक प्रो लॉन्च कर सकता है. इस इवेंट से लोगों को तमाम तरह की उम्मीदें हैं, तो उनके मन में बहुत सारे कनफ्यूजन भी हैं. आइए आपको बताते हैं ऐपल आईफोन 14 लॉन्च से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं.

कब और कहां होगा इवेंट, कैसे देखें?

अगर भारत में आईफोन 14 लॉन्च होने की बात करें तो यहां के टाइम के हिसाब से रात 10.30 बजे इसकी लॉन्चिंग होगी. इसका फिजिकल इवेंट भी होगा और लाइव स्ट्रीमिंग (Apple iPhone 14 launch live streaming) भी होगी. भारत में इसे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऐपल की वेबसाइट पर देख सकते हैं (When and where to watch Apple) या फिर कंपनी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.

आईफोन 14 सीरीज होगी लॉन्च

इस इवेंट में आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स जैसे फोन लॉन्च होंगे. इस साल आईफोन 14 मिनी सीरीज लॉन्च नहीं होगी. आईफोन के प्रीमियम मॉडल में हाई-क्वालिटी कैमरा, नेक्स्ट-जेनरेशन ए16 चिप और बड़ी बैटरी जैसे अपग्रेड (Apple iPhone 14 launch expectations) मिलने की उम्मीद है.

कितने रुपये में मिलेंगे आईफोन 14 सीरीज के फोन?

आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,25,525 रुपये से शुरू (Apple iPhone 14 price) हो सकती है. आईफोन 14 प्रो 1,14,011 रुपये की कीमत पर लॉन्च हो सकता है. वहीं आईफोन 14 प्लस की कीमत 85,000 रुपये से शुरू हो सकती है. इसके अलावा आईफोन 14 की कीमत 77 हजार रुपये से शुरू हो सकती है.

भारत में कब खरीद सकते हैं आईफोन 14 सीरीज के फोन?

भारत में आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस फोन 16 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध (When will iPhone 14 go on sale in India?) होंगे. वहीं इनके लिए प्री-ऑर्डर्स 8 सितंबर से ही किए जा सकेंगे. पिछली बार आईफोन 13 की लॉन्चिंग 15 सितंबर को हुई थी और उसके करीब 9 दिन बाद 24 सितंबर को फोन खरीदने के लिए उपलब्ध था.

और क्या-क्या हो सकता है लॉन्च?

आईफोन 14 सीरीज के अलावा इस इवेंट में ऐपल वॉच 8 सीरीज भी लॉन्च होगी, जिसमें बाइकर्स और हाइकर्स के लिए खास फीचर होने की बात है. ऐपल वॉच एसई2 और तीन नई स्मार्चवॉच भी लॉन्च हो सकती हैं. ऐपल वॉच 8 प्रो सीरीज भी आ सकती है. इसके अलावा एयरपॉड्स प्रो 2 भी इस इवेंट में लॉन्च हो सकता है.