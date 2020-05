बिना किसी निवेश के इन पाँच तरीकों से घर बैठे करें अच्छी कमाई

इन तरीकों से आप बिना किसी निवेश के अपने घर में बैठे हुए अच्छी-ख़ासी कमाई कर सकते हैं। नौकरी के लिए आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है।

कोरोना वायरस के चलते बने हालातों में बड़ी तादाद में नौकरियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोग कुछ भी नया काम करने से फिलहाल घबरा रहे हैं। इन सब के बीच अगर आप भी कुछ काम करके पैसे कमाना चाहते हैं और आपके पास निवेश के लिए कोई पैसा नहीं है तो आप नीचे दिये गए विकल्पों को ट्राई कर सकते हैं।

आपको काम करने की स्वतन्त्रता और अच्छा पैसा चाहिए तो आपको नीचे दिये गए विकल्पों पर गौर जरूर करना चाहिए, जिनके द्वारा आप घर पर बैठे हुए अच्छी-ख़ासी कमाई कर सकते हैं। फ्रीलांस वर्किंग आज इंटरनेट के समय में फ्रीलांस वर्क की काफी अधिक डिमांड है। आप अपने घर पर बैठे हुए किसी के लिए काम कर पैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई निवेश नहीं करना है। फ्रीलांस की खास बात यह है कि आप किसी कंपनी या संगठन के साथ एक कर्मचारी के तौर पर काम नहीं करते हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से काम करने की स्वतन्त्रता खुद-ब-खुद मिल जाती है।

आप अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपवर्क जैसी वेबसाइट पर जाकर काम पा सकते हैं। आपको बस निर्धारित समय पर काम पूरा करना होता है और आपके काम के एवज में मेहनताना आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। फ्रीलान्स के लिए आगे बढ़ते समय बस आप को कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जिससे आप ठगे न जा सकें। इसके लिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो व्यक्ति या कंपनी आपको कम दे रही है वो वेरीफाइड हो।

Also Read जानिए टैक्सी रेंटल स्टार्टअप इंस्टाकार कैसे नेविगेट कर रहा है कोरोनावायरस रोडब्लॉक को सोशल मीडिया मैनेजर आज के समय में सोशल मीडिया मैनेजर की डिमांड बेहद अधिक है। अगर आप भी सोशल मीडिया मैनेज करना जानते हैं तो आपके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आमतौर पर छोटी कंपनियाँ अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए किसी परमानेंट कर्मचारी की जगह एक फ्रीलान्स की सेवाएँ लेना ज्यादा पसंद करती हैं, इससे उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी नहीं बढ़ती है और औसतन यह सस्ता भी पड़ता है।

अच्छा क्लाइंट मिलने पर आप सोशल मीडिया मैनेज करते हुए 20-30 हज़ार रुपये हर महीने कमा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार 1 से अधिक क्लाइंट को भी अपनी सेवाएँ दे सकते हैं और इसके लिए आप पर कोई बाध्यता भी नहीं है, बस आपको अपने आउटपुट को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। कंटेन्ट राइटिंग आप अच्छा लिखना जानते हैं और आपके लिखे लेख को लोग पसंद करते हैं तो आप इस तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं। फ्रीलांस कंटेन्ट राइटर की मांग बाज़ार में काफी अधिक है। आप बड़े संस्थानों से लेकर किसी एक व्यक्ति को भी अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। भारत में एक लेख के बदले आप आसानी से 800-1000 रुपये कमा सकते हैं।

फ्रीलान्स कंटेन्ट राइटिंग के लिए आपको अपनी लेख पर भरोसा होना आवश्यक है, आप का लेख ऐसा होना चाहिए कि वह हर एंगल से क्लाइंट को पसंद आए। अगर आप यह करने में सक्षम हैं तो इस क्षेत्र में आपको काम के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। Also Read डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के बच्चों को मुफ्त में लाइव कक्षाएं देती है यह एडटेक कंपनी ब्लॉगिंग जिस तरह आप फ्रीलांस कंटेन्ट राइटर होकर किसी संस्थान या व्यक्ति के लिए काम करते हैं, ब्लॉगिंग में आप अपने लिए काम करते हैं। आप अपने ब्लॉग पर लेख लिखते हैं जिसपर आए ट्रैफिक से यह सुनिश्चित होता है कि आप इससे कितना कमाने वाले हैं। आज आप इंटरनेट पर SEO और अन्य ट्रैफिक बढ़ाने वाले कारणों के बारे में आसानी से जानकारी पा सकते हैं।

ब्लॉगिंग के दौरान आप निरंतरता आपके पाठक वर्ग के लिए काफी मायने रखती है। ऐसे में अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं तो इसपर निरंतरता बनाए रखें। इसी के साथ आप सोशल मीडिया और कीवर्ड के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें। यही वो फैक्टर हैं जिनसे आप आपने लेख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैप्चा एंट्री आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय कई बार कैप्चा भरा होगा। आज के दौरान में इंटरनेट पर कई कंपनियाँ एक ही दिन में सॉफ्टवेयर के जरिये हजारों अकाउंट बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैप्चा के चलते यह संभव नहीं हो पता है। आप कैप्चा सॉल्वर बनकर कम समय देकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।

आप एक से दो घंटे में 1 हज़ार कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं और इसके जरिये आप हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इंटरनेट पर इस तरह की जॉब के लिए दर्जनों वेबसाइट मौजूद हैं, जहां जाकर आप काम के लिए साइन अप कर सकते हैं।

ऊपर दिये गए सभी विकल्पों के लिए आपको बस एक कंप्यूटर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। इनमें से किसी भी जॉब के लिए आपको किसी भी तरह के निवेश या ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आप क्लाइंट के लिए काम करते हुए जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। आप अपने काम को लगातार रीव्यू करते रहें और जो भी काम आपके इन्टरेस्ट के हैं आप उन्हे लेकर आगे बढ़ते रहें। Also Read कोरोना वायरस से जुड़ी गलत खबरों को वॉइस AI के माध्यम से रोक रहा है स्टार्टअप स्लैंग लैब्स

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com