[फंडिंग अलर्ट] नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के नेतृत्व में मित्रों ने जुटाई 5 मिलियन डॉलर की फंडिंग

भारतीय शॉर्ट-फॉर्म वीडियो ऐप मित्रों, जिसे टिक टोक के रिप्लेसमेंट के रूप में भारत में डेवलप किया गया है, ने नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के नेतृत्व में 5 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस दौर में मौजूदा निवेशकों 3one4 कैपिटल और LetsVenture पर अरुण तडंकी के निजी सिंडिकेट की भागीदारी देखी गई।

कई उद्यमी जैसे दीप कालरा, संस्थापक और अध्यक्ष मेकमाईट्रिप; आनंद चंद्रशेखरन, पूर्व फेसबुक कार्यकारी; करण बाजवा, एमडी, Google क्लाउड इंडिया; राधिका घई, सह-संस्थापक, शॉपक्लूज; जितेन गुप्ता, संस्थापक, जुपिटर; शांति मोहन, संस्थापक, लेट्सवेंचर; अमरीश राऊ, सीईओ, पाइनलैब्स; टीके कुरियन, प्रेमजी इन्वेस्ट; मनीष विज, और हरीश बहल, स्माइल ग्रुप ने भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भाग लिया।

फंडिंग का उपयोग मुख्य रूप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने और टेलेंट एक्वीजिशन के लिए किया जाएगा। यह स्टार्टअप को कंटेंट क्रिएटर्स के नेटवर्क को ऑनबोर्ड करने और प्लेटफॉर्म के ब्रांड में निवेश करने में भी मदद करेगा।

अरुण तडंकी ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, "शॉर्ट-फॉर्म वीडियो स्पेस में मित्रों खुद को प्राथमिक पसंद के रूप में स्थापित करने में तेजी से प्रगति कर रहा है और इसलिए, हम अपने निवेश दोगुना कर रहे हैं।" कंपनी यूजर्स के एंगेजमेंट को बढ़ाने और हाई क्वालिटी टेलेंट को हायर करने के लिए अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए इस नई फंडिंग का उपयोग करेगी। कंपनी ने ऐप पर भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के एक विस्तृत नेटवर्क को ऑनबोर्ड करने की भी योजना बनाई है और मित्रों ब्रांड के निर्माण में निवेश करेगी।

मित्रों के फाउंडर और सीईओ शिवांक अग्रवाल ने कंपनी द्वारा साझा की गई एक प्रेस रिलीज़ में कहा, “हम इस यात्रा में नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के साथ जुड़ने के लिए रोमांचित हैं, जिससे उनकी पोर्टफोलियो कंपनियों को महान उत्पाद बनाने में मदद करने की गहरी विशेषज्ञता प्राप्त हुई है। हम डिजिटल मनोरंजन और जुड़ाव की पुन: कल्पना करके भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए एक विश्वस्तरीय उत्पाद के रूप में मित्रों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्लेटफ़ॉर्म यूजर्स को शोर्ट वीडियो बनाने, देखने, अपलोड करने और शेयर करने की अनुमति देता है। अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, इसकी स्थापना अनीश खंडेलवाल और शिवांक अग्रवाल ने की थी, जो पहले मेकमायट्रिप में काम करते थे और पहले से ही Google के प्ले स्टोर पर इसके 33 मिलियन से अधिक डाउनलोड हैं। मित्रों भी प्रति माह नौ बिलियन से अधिक वीडियो व्यूज़ देखने का दावा करते हैं। Also Read [फंडिंग अलर्ट] SaaS स्टार्टअप Anchanto ने सी सीरीज राउंड में जुटाया 12.1 मिलियन डॉलर का निवेश

