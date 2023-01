शेयर बाजार फ्लैट बंद, Nazara Technologies का शेयर 6% चढ़ा

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दोनों मानक सूचकांक- बीएसई सेंसेक्स (Sensex) और एनएसई निफ्टी (Nifty) बुधवार को लगभग स्थिर बंद हुए. विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में कमजोर रुख से बाजार स्थिर रहा. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 9.98 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 60,105.50 पर बंद हुआ. पूरे दिन में सेंसेक्स ने 60,364.77 का उच्च स्तर और 59,805.78 का निचला स्तर छुआ.





सेंसेक्स के शेयरों में भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व और NTPC प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. भारती एयरटेल 3 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है. दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक और टाटा मोटर्स शामिल हैं.

Nifty50 के टॉप गेनर्स व लूजर्स

50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18.45 अंकों की गिरावट के साथ 17,895.70 पर बंद हुआ. निफ्टी पर हिंडाल्को, BPCL, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर भारती एयरटेल, सिप्ला, डिविसलैब, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेज में गिरावट और तेजी का मिलाजुला रुख देखने को मिला.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

नजारा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड का शेयर बीएसई पर 5.74 प्रतिशत और एनएसई पर 4.91 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. GREAVES COTTON LTD का शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है. LLOYDS METALS AND ENERGY LTD 5 प्रतिशत चढ़ा है. वहीं Varun Beverages Ltd 5 प्रतिशत गिरा है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त में रहे थे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत बढ़कर 80.62 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने मंगलवार को 2,109.34 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) की ओर से पिछले लगातार 13 दिन से बिकवाली जारी है. उन्होंने 13 कारोबारी सत्रों में कुल मिलाकर 16,587 करोड़ रुपये निकाले हैं.

रुपया 18 पैसे चढ़ा

बॉन्ड बिकवाली के चलते विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे की तेजी के साथ 81.56 (अस्थायी) के स्तर पर बंद हुआ. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.73 पर खुला और दिन के कारोबार में इसने 81.52 के ऊपरी व 81.82 के निचले स्तर को छुआ. भारतीय मुद्रा अंत में अपने पिछले बंद भाव से 18 पैसे की वृद्धि दर्ज करते हुए 81.56 पर बंद हुई.