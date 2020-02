View this post on Instagram

PERSERVERANCE = CHAMPION! Source - Mahabharata - 5.33.20 ------------------ यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति । समृध्दिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ॥ ------------------ yasya kṛtyaṃ na vighnanti śītamuṣṇaṃ bhayaṃ rati । samṛdhdirasamṛddhirvā sa vai paṇḍita ucyate ॥ ------------------ One whose task is never hindered by cold, heat, fear, love, prosperity or lack of it, is really superior. ------------------ जिसका कार्य कभी ठंढ, ताप, भय, प्रेम, समृद्धि, या उसका अभाव से बाधित नहीं होता, केवल वही वास्तव में श्रेष्ठ है।