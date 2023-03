Rajasthan IT Day के Startup Conclave इवेंट में क्या रहा खास? जानिए...

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में राजस्थान आईटी दिवस (Rajasthan IT Day) मनाया गया. इस मौके पर राज्य सरकार के DoITC (Department of Information Technology & Communication) और iSTART ने तीन दिवसीय इवेंट 'स्टार्टअप कॉन्कलेव' का आयोजन किया. यह इवेंट 19 मार्च से शुरू हुआ और 21 मार्च को इसका समापन हुआ.

शहर के जेएलएन मार्ग पर स्थित कॉमर्स कॉलेज - राजस्थान कॉलेज, और जवाहर कला केंद्र में इवेंट का आयोजन हुआ. यहां तीन दिन तक आंत्रप्रेन्योर्स, और स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा रहा.

यह इवेंट देश भर के युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों, उद्यमों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों और विशेषज्ञों, मशहूर हस्तियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक मंच पर लेकर आया, जिससे राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा.

इस इवेंट में कॉन्फ्रेंस, मेगा जॉब फेयर, कार्निवल एंड रन, मेगा हैकथॉन, स्टार्टअप एक्सपो, स्टार्टअप बाजार आदि कार्यक्रम आयोजित हुए.

मेगा इवेंट का आगाज़ हुआ iStart Youth International Film Festival के साथ. जहां 'Universal Storytelling' थीम पर एक पैनल डिस्कशन हुआ. यहां मंच पर डॉ. मिलिंद दामले, डीन, सेंटर फॉर ओपन लर्निंग, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे; AS Kanal, डायरेक्टर, विक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, पुणे; Ann Doshi, आर्टिस्टिक डायरेक्टर, AniMela Festival; शिल्पी बत्रा आडवाणी और हितेश आडवाणी, फाउंडर्स, TOSS Jaipur, ने फिल्मों और स्टोरीटेलिंग के बारे में गहन चर्चा की.

iStart Youth International Film Festival में अभिनेत्री अहाना कुमरा की फिल्म 'Yours Truly', अभिनेता अंशुमन झा की फिल्म 'लकड़बग्घा' समेत कई और फिल्मों की तीन दिन तक स्क्रीनिंग की गई. अहाना और अंशुमन ने अपनी मौजूदगी से इस फिल्म फेस्टिवल में चार चांद लगा दिए. यहां वे दर्शकों से मुखातिब हुए और उनके सवालों के जवाब भी दिए.

वहीं, jazz और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिशियन एलेक्सजेंडर जूरैन और गायिका सुकंता बोस ने अपनी दमदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ सबका मन मोह लिया.

Jito Business Network के चीफ़ सेक्रेटरी रिषभ सावनसुखा ने ChatGPT की ग्रोथ के बारे में शहर के युवाओं को रोचक जानकारी दी.

19 मार्च को, कार्निवल एंड रन (दौड़) रखी गई. इसका मकसद राजस्थान में आईटी सेक्टर के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाना था. इस दौड़ को बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने हरी झंड़ी दिखाई.

इसके बाद मिलिंद ने 'Made In India Milind Soman in his own words' सेशन में अपनी कहानी बयां की. यहां उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए.

यहां एक सेशन नामचीन यूट्यूबर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के नाम रहा. अनुराग डोभाल (The UK07 Rider), अमित शर्मा, दिलराज सिंह रावत ने कंटेंट क्रिएशन पर बात की.

राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में 'Building a Future on the Power of Ideas' थीम पर मेगा 'हैकाथॉन' का आयोजन की किया गया. 36 घंटे की इस हैकाथॉन में विजेताओं के लिए 25 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा की गई. देश भर से आए युवाओं ने यहां कोडिंग में हाथ आजमाए और जूरी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश की.

इवेंट के दूसरे दिन, 20 मार्च को, 'चाणक्य नीति: ए स्टार्ट-अप एप्रोच' थीम पर एक सेशन हुआ. चाणक्य' के नाम से मशहूर लेखक डॉ. राधाकृष्णन पिल्लई ने इस सेशन में 'चाणक्य नीति' के जरिए स्टार्टअप, बिजनेस में सफलता हासिल करने के गुर बताए.

इसी (दूसरे) दिन इवेंट में बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर कबीर खान ने शिरकत की. यहां उन्होंने 'एक था टाइगर: द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ कबीर खान' (Ek Tha Tiger: The Life and Times of Kabir Khan) थीम पर अपनी ज़िंदगी और फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की.

20 मार्च को BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर भी युवाओं से रूबरू हुए. यहां उन्होंने YourStory के लैंग्वेजेज हेड गिरीराज किराडू के साथ मंच साझा किया. Doglapan: The Hard Truth about Life & Startups सेशन में अशनीर ने अपनी जिंदगी, स्टार्टअप्स और BharatPe के बारे में खुलकर बात करते हुए अपने विचार रखे.

यहां iStart करियर हैकथॉन का आयोजन हुआ. यह स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए करियर गाइडेंस और कंसल्टिंग सेशंस में भाग लेने के लिए एक मंच है. यह छात्रों के लिए उपलब्ध उपयुक्त करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है.

इवेंट के आखिरी दिन, यानि की 21 मार्चे को, पहला सेशन नारी शक्ति के नाम रहा. जहां मुग्धा कालरा (Broadcast journalist), अजैयता शाह (Frontier Markets), पूजा बजाज (Changemaker), खुशबू बाकलिवाल (Jito Ladies) ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की. इस सेशन को iStart की उमंग पुरोहित ने मॉडरेट किया.

यहां एक Startup Gupshup सेशन भी रखा गया. इस सेशन में Chai Sutta Bar के फाउंडर अनुभव दुबे; मशहूर शेफ़, Your Food Lab के फाउंडर संज्योत कीर और CA, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर नियति माविनकुर्वे उर्फ NIYU ने मंच साझा किया. Grant Thornton Bharat LLP के टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रणव कचौलिया ने सेशन को मॉडरेट किया.

मशहूर लेखक, कॉलमिस्ट और यूट्यूबर चेतन भगत ने 'Chetan Bhagat: Insights on Writing, Success and Life' सेशन में युवाओं से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए.

20-21 मार्च को मेगा जॉब फेयर में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, ऑटोमोबाइल, कॉल सेंटर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आदि जैसे उद्योगों से 400 से अधिक कंपनियों की भागीदारी देखी गई. इस जॉब फेयर में हजारों स्नातकों और नौकरी चाहने वालों को उनकी पसंद के करियर चुनने में मदद मिली.

स्टार्टअप एक्सपो और मार्केटप्लेस में स्टार्टअप्स, MSMEs और बिजनेसेज के लिए उनके सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंडपों (pavilions) की मेजबानी की गई. 100 से अधिक iStart मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, मार्केटप्लेस में 50 से अधिक स्टार्टअप और बिजनेस अपने प्रोडक्ट बेचने में सफल रहे.

यहां पार्टनर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फर्मों जैसे LetsVenture (6.5 करोड़ रुपये तक की फंडिंग), RealTime Angel Fund (2 करोड़ रुपये तक के शीर्ष 25 स्टार्टअप्स को फंडिंग), और Challenge for Change प्रोग्राम के साथ इन्वेस्टर पिचिंग सेशन आयोजित किए गए.

DoITC और iSTART द्वारा आयोजित इस इवेंट का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ जहां कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.