जानिए कैसे प्रांजलि, नेमुरी रानी, और स्वयं सहायता समूह के अन्य लोग वाटर एटीएम के जरिए कमा रहे हैं आजीविका

“जब पानी की बात आती है तो हमारे पास कई मुद्दे हैं। पानी की उपलब्धता कम है, साथ ही शुद्ध, सुरक्षित पानी की उपलब्धता एक दूर का सपना है, “ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के मधेली गाँव की निवासी प्रांजलि राउत कहती हैं।

डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा आयोजित संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के अनुसार, भारत के 718 जिलों में से दो-तिहाई पानी की कमी से प्रभावित हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 50 प्रतिशत से कम भारतीय आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पीने के पानी की उपलब्धता है और पानी का रासायनिक संदूषण मुख्य रूप से फ्लोराइड और आर्सेनिक के माध्यम से 1.96 मिलियन आवासों में मौजूद है।

प्रांजली के गाँव की तरह, देश के कई गाँवों और शहरी इलाकों में विशेषकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के पानी से भरे इलाकों में, सेफ वाटर नेटवर्क (SWN) जैसे सामाजिक संगठनों के काम के ज़रिए पानी का एक नया सुरक्षित स्रोत मिल गया है।

संगठन ने तीन राज्यों में ग्रामीण और शहरी जल-क्षेत्रों में 24X7 वाटर एटीएम स्थापित किए हैं और स्वच्छ पेयजल और महिलाओं के उद्यमिता के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसने व्यक्तिगत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद की है और उन्हें अपने इलाकों में iJal स्टेशनों को स्थापित करने में मदद की है। इन एटीएम से 950 लोगों की आजीविका का सृजन हुआ है, जिनमें से 28 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो करीब 90 एटीएम संचालित करती हैं।

प्रांजलि जो कि एक SHG का हिस्सा है, मधेली गाँव में एक ऐसे वाटर एटीएम को संचालित करने में मदद करती है। वह योरस्टोरी को बताती है कि इन वाटर एटीएम ने स्वास्थ्य की स्थिति में काफी सुधार किया है, खासकर क्षेत्र के बच्चों के लिए। गाँव पहले से सुरक्षित पेयजल की कमी के कारण परेशान था जिसके कारण पीलिया, दस्त और अन्य जल जनित रोगों का बार-बार सामना करना पड़ता था। एटीएम से पांच रुपये में 20 लीटर पानी निकलता है, जो गांवों के लिए एक सस्ती कीमत है। उसके जल स्टेशन से हर दिन लगभग 200-250 डिब्बे पानी भरा जाता है।

हैदराबाद के विनायक नगर जैसे शहरी क्षेत्रों में पानी का सामर्थ्य भी एक मुद्दा था, नेमुरी रानी जो कि एक 35 वर्षीय गृहिणी होने के साथ उद्यमी भी हैं और विनायक नगर क्षेत्र में एक iJal पानी स्टेशन का संचालन करती है।

रानी का कहना है कि पानी स्टेशन स्थापित होने से पहले, इलाके के लोग पानी के कैन के लिए हर दिन 20-25 रुपये खर्च करते थे। लोगों को अपने घरों पर नल के पानी की अनियमितता के कारण वाणिज्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालाँकि, अब लोगों के पास बहुत सस्ती दर पर पानी का स्वच्छ और निरंतर स्रोत है।

इन सामुदायिक स्तर के जल उपचार और वितरण स्टेशनों ने न केवल स्वास्थ्य संबंधी मेट्रिक्स में सुधार की सूचना दी है जैसे कि जल-जनित बीमारियों में कमी, बल्कि "दैनिक वेतन भोगियों के लिए कार्यदिवस की कमी, बालिका विद्यालय की भागीदारी में वृद्धि, पानी का भारी भार उठाने में कमी। पूनम सेवक, सुरक्षित जल नेटवर्क के लिए कार्यक्रम और भागीदारी के उपाध्यक्ष के अनुसार, महिलाओं और महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण का पानी। महिला सशक्तीकरण के लिए सेफ वाटर नेटवर्क एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे अभिनेता पॉल न्यूमैन और 2006 में न्यूयॉर्क में अन्य नागरिक नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। यह 2008 से घाना और भारत में काम कर रहा है, जो ऑफ-ग्रिड जल प्रणालियों और भवन समुदाय के स्वामित्व में अंतर को दूर करने में मदद करता है और सुरक्षित जल स्टेशनों का प्रबंधन किया।

इस तरह के समुदाय-आधारित जल स्टेशनों के लिए पहले से ही कई मॉडलों के साथ, सेफ वाटर नेटवर्क ने 2016 में स्वयं सहायता समूह (SHG) मॉडल की शुरुआत की ताकि अधिक महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। पूनम कहती हैं कि इस एसएचजी मॉडल की पहली स्थापना मेडक जिले, तेलंगाना में एक बड़ी सफलता साबित हुई। मॉडल को मेडक जिला कलेक्टर के आग्रह पर बनाया गया था और 14 महीनों में मेडक क्लस्टर में 170 महिला उद्यमियों को सक्रिय रूप से प्रबंधन स्टेशनों के साथ 49 एसएचजी स्थापित किए गए थे। अब, मॉडल महाराष्ट्र में ग्रामीण समूहों में भी संचालित है।

ये जल स्टेशन महिलाओं के लिए आय का एक मूल्यवान अतिरिक्त स्रोत साबित हुए हैं। स्टेशनों से उत्पन्न राजस्व का पचास प्रतिशत महिला परिचालकों को जाता है और शेष को सिंक फंड के रूप में और रखरखाव के उद्देश्य से बचाया जाता है।

विनायक नगर में ऑपरेटर रानी का कहना है कि वह अपनी पारिवारिक आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए कम से कम 6,000 रुपये कमा लेती हैं। उनके पति बालेश भी SWN के साथ काम करते हैं और शहर के बाल नगर क्लस्टर में 50 एटीएम के लिए जल परिवहन की देखभाल करते हैं।

प्रांजलि के लिए, उत्पन्न कुल राजस्व SHG में उन महिलाओं के साथ साझा किया जाता है जो एटीएम में शिफ्ट में काम करती हैं। वह पहले मानक में पढ़ रही अपनी बेटी के लिए स्कूल की फीस देने के लिए पैसे का उपयोग करती है।

प्रांजलि कहती हैं, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी मशीन संचालित कर सकूंगी।" वह कहती हैं कि वाटर स्टेशन पर काम करने से उनका आत्मविश्वास, ज्ञान बढ़ा और नए दोस्त बनाने में मदद मिली है। खारपुंडी में एक iJal वाटर स्टेशन सुरक्षित पानी तक पहुंच बढ़ाना पूनम बताती हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में साफ पानी की पहुंच कम है।

"यहां तक ​​कि पुरानी पाइप संरचनाओं, क्रॉस संदूषण की वजह से भी शुद्ध पानी संचरण के दौरान दूषित हो जाता है और इसलिए भी कि पानी को 24X7 पंप नहीं किया जाता है और नकारात्मक दबाव जैसे अन्य कारक और पाइपलाइन में सीवेज प्रवेश करते हैं," वह बताती हैं।

उन्होंने कहा, "पानी के घोल का विकेंद्रीकरण सबसे अच्छे तरीकों में से एक है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए।"

वह कहती हैं कि सामुदायिक स्तर पर साफ पानी के घोल की लागत और गुणवत्ता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हो सकती है जहां नदियों और नालों में अनुपचारित औद्योगिक और सीवेज के निर्वहन के कारण भूजल स्रोत दूषित होते हैं।

सेफ वाटर नेटवर्क 11 अन्य भारतीय राज्यों में इन एसएचजी रन वॉटर स्टेशनों को दोहराने के लिए यूएसएआईडी और लघु उद्यम के साथ सुरक्षित जल और स्वास्थ्य के लिए काम करता है। SHG मॉडल में सरकार, समुदाय, निजी भागीदारी और दानकर्ता जैसे हनीवेल, भारत जल भागीदारी और देश भर में जल स्टेशनों की स्थापना में मदद करने के लिए और अधिक शामिल हैं।

