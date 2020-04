कोरोना के समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक उद्यमी लक्ष्मी मेनन ने निकाला ‘coVeed’ उपाय

केरल की एक सामाजिक उद्यमी लक्ष्मी मेनन मौजूदा हालातों में जरूरतमंदों की मदद के लिए एक अनोखा तरीका सामने लेकर आई हैं। लक्ष्मी मेनन, सामाजिक उद्यमी

दुनिया इस समय कोरोनो वायरस का सामना कर रही है, इसलिए इसकी अधिकांश आबादी सेल्फ-आइसोलेशन और लॉकडाउन में समय बिता रही है।

भारत में हम एक और तीन सप्ताह के लिए विस्तारित किए गए लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इस दौरान हम अपना योगदान देकर विशेष अधिकारों से वंचित लोगों के जीवन में आशाओं का संचार कर सकते हैं।

केरल की एक सामाजिक उद्यमी लक्ष्मी मेनन ने इन समयों के लिए प्रासंगिक परियोजना शुरू की है। coVeed उनके सामाजिक उद्यम प्योर लिविंग के जरिये कोविड-19 के लिए चल रहे इस प्रोजेक्ट का शीर्षक है, इसके जरिये लोगों की मदद करने का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है। शेयरिंग इज़ केयरिंग कांसेप्ट काफी सरल है। लक्ष्मी ने coVeed का एक टेम्प्लेट, वेबसाइट www.coveed.in पर एक घर का एक मिनी-मॉडल बनाया है, जिसे पिज्जा बॉक्स की तरह ही डाउनलोड, प्रिंट और असेंबल किया जा सकता है।

coVeed बॉक्स

प्रत्येक मॉडल का उपयोग आप अनाज, दालों आदि को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। आप मॉडल को अपनी रचनात्मकता से भी सजा सकते हैं, साथ ही इसपर आशा और विश्वास के संदेश लिख सकते हैं, बाद में इन्हें इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों को दिया जा सकता है।

लक्ष्मी सरकार, पंचायतों और स्कूलों के साथ यह बातचीत कर रही हैं कि कैसे लोगों के लिए वितरित करने हेतु अनाज बचाया जा सकता है।

A4 पेपर से बना एक CoVeed दो लोगों की जरूरत का चावल इकट्ठा कर सकता है। यह सब एक इंसान अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए भी कर सकता है। आभार के साथ लक्ष्मी ने कहा, "हम लॉकडाउन में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए एक घर है। लाखों ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं हैं या खाने के लिए भोजन नहीं है। मुझे लगा कि जब हमारे हाथों में अधिक समय है और चूंकि बच्चे घर पर हैं, तो यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे परिवार मिलकर कर सकता है। जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस अंधेरे को खत्म करने की भी उम्मीद करेंगे।” लक्ष्मी का कहना है कि coVeed का पूरा विचार "अपराध बोध की मेरी गहरी भावना का उत्पाद है। इस बात का तथ्य का है कि क्या मैं लॉकडाउन अवधि के दौरान समय, स्वास्थ्य और संसाधनों के बावजूद मैं समाज के लिए पूरी तरह से बेकार हूं?"

Also Read लॉकडाउन : बिग बास्केट, स्वीग्गी और ज़ोमैटो इस दौरान ऐसे निकाल रहे हैं समाधान

विचार यह है कि जब आप अपने परिवार के साथ एक coVeed बना रहे हैं, तो आप भी यादें भी बना रहे हों। वह कहती हैं "मुझे लगता है कि यह बॉन्डिंग में एक लंबा रास्ता तय करेगा और लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ देगा क्योंकि वे उन्हे जरूरतमंद लोगों के साथ साझा कर रहे हैं।" बन रही हैं यादें यह परियोजना पहली बार शुरू होने के समय से विकसित भी हुई है। वह कहती हैं, “शुरू में मैंने coVeed को एक सजावटी समान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न इसे कई चीजों के पैकेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए। बाद में मैंने इसमें नई सुविधाओं के साथ पूरे समुदाय को जोड़ने का प्लान बनाया।“

लक्ष्मी लोगों से coVeed का निर्माण करने का आग्रह करती हैं, इसी के साथ संगठन हर प्राप्त हुई तस्वीर के लिए 10 रुपये का योगदान अपनी तरह से जोड़ता है।

वह कहती हैं, “लॉकडाउन शुरू होने के बाद से केरल ने गरीब से गरीब लोगों की सेवा के लिए कई सामुदायिक रसोईघर स्थापित किए। ये मुख्य रूप से प्रायोजकों के माध्यम से चलाए गए थे। वहाँ 20 रुपये एक भोजन की कीमत है जो एक या दो लोगों का पेट भर सकता है। इस तरह मुझे मिलने वाले प्रत्येक फोटो के जरिये एक व्यक्ति को खाना खिलाया जा सकता है। यह एक अलग आयाम था जो इस चरण के दौरान विकसित हुआ है।” लक्ष्मी का मानना है कि CoVeed इस बात का प्रतीक बन सकता है कि समुदाय कैसे एक साथ आ सकता है और देखभाल, सहानुभूति और कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहती हैं कि इस तरह के एक सरल, अभी तक प्रभावी मॉडल की पेशकश करने के लिए केरल से बेहतर कोई राज्य नहीं है। राज्य में सरकारी मशीनरी फ्रंटलाइन पर महामारी से लड़ रही है, समुदाय अपने तरीके से सरकार की सहायता करने के तरीके ढूंढ रहा है।

लक्ष्मी कहती हैं, “हमारे पास यह समय है कि हम जो कुछ भी है उसकी सराहना करें। मैं चाहता हूं कि यह अवधारणा इन समयों के बहुत सकारात्मक परिणाम के रूप में आगे बढ़े। दयालुता के छोटे कामों ने हमें जो जीवन दिया है, ये सभी उसके लिए आभार व्यक्त करने के तरीके हैं।” Also Read कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए गुरुग्राम का यह स्टार्टअप सरकार को दे रहा है मुफ्त समाधान

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com