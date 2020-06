पढ़ें इस हफ्ते की टॉप 5 स्टोरीज़!

पढ़ें इस हफ्ते प्रकाशित हुईं कुछ टॉप स्टोरीज़, जो रोचक होने के साथ प्रेरणादायक भी हैं। पढ़ें इस हफ्ते की टॉप 5 स्टोरीज़

क्या सफलता की राह में संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी बाधा है, शायद नहीं और इसे साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित एक छोटे से गाँव से निकलकर यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दीपक ने। वहीं इसी के साथ यहाँ आप इन दिनों अमेज़न प्राइम पर आई वेब सिरीज़ ‘पाताल लोक’ में पत्रकार संजीव मेहरा का किरदार निभाने वाले नीरज काबी से भी मुलाक़ात कर सकते हैं। यहाँ हम बीते हफ्ते की उन टॉप स्टोरीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके लिए वाकई में खास हैं।

संक्षेप में दी हुई इन बेहतरीन स्टोरीज़ के साथ दिये गए लिंक पर क्लिक कर आप उन्हे विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। 'रुक जाना नहीं' दीपक जायसवाल

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र कुशीनगर के किसान परिवार से पढ़ाई करने दिल्ली यूनिवर्सिटी आने और फिर हिन्दी मीडियम लेकर यू.पी. पी.सी.एस. परीक्षा पास करने वाले दीपक जायसवाल की यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणाश्रोत है। शुरुआती दौर में किस तरह संसाधनों के अभाव में पढ़ाई और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीतने वाले दीपक लिखने का भी शौक रखते हैं।

दीपक की यह कहानी आप इधर विस्तार से पढ़ सकते हैं। छोटे शहरों के बारे में बात करते हुए दीपक बताते हैं कि ‘गाँव और महानगरों की शिक्षा और अवसंरचना में बहुत बड़ा फ़र्क़ है। इसके बावजूद इनसे जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि इन छोटे शहरों और गाँवों के बच्चों को ज़्यादा सपने आते हैं और उनको ज़िंदा कर देने का जुनून इनके पास ज़्यादा होता है।‘

दीपक के गाँव से दिल्ली जाने और आगे का सफर तय करने की यह कहानी आपको भी आगे बढ़ने की असीम प्रेरणा देगी। नीरज काबी से मुलाक़ात नीरज काबी ने अमेज़न प्राइम की ‘पाताल लोक’ में पत्रकार संजीव मेहरा की भूमिका निभाई है।

हाल ही में अमेज़न प्राइम पर आई वेब सिरीज़ ‘पाताल लोक’ ने सभी के बीच खूब चर्चा बटोरी है। 'पाताल लोक' में पत्रकार संजीव मेहरा का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीरज काबी से अगर आप अच्छे से परिचित नहीं हैं तो आपको यह इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। हिन्दी फ़िल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्देशकों के साथ काम कर चुके नीरज को आपने तलवार और शिप ऑफ थीसिस जैसी बेहतरीन फिल्मों में देखा है।

इस इंटरव्यू ने नीरज ने कई उन पहलुओं पर भी चर्चा की है, जो बतौर एक कलाकार उनके बेहद करीब हैं। इसके पहले सेक्रेड गेम्स में भी नीरज ने अहम किरदार डीसीपी पारुलकर निभाया था। नीरज ने रंगमंच के साथ भी लंबा समय बिताया है और उन्होने इस इंटरव्यू में इसपर भी विस्तार से चर्चा की है। ‘वैक्सीन ऑन व्हील्स’ जिग्नेश पटेल, संस्थापक, वैक्सीन ऑन व्हील्स

भारत जैसे विशाल देश में अभी भी सभी तक जरूरी टीकों की पहुँच नहीं है, ऐसे में कई बार हमें इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यूं तो सरकार की तरफ से पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान को बड़े स्तर पर संचालित किया जाता है, लेकिन फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्वारा सूचीबद्ध सभी टीके अभी भी तमाम लोगों की पहुँच से दूर हैं, हालांकि इसके पीछे तमाम कारण भी हैं।

इस बड़ी समस्या के समाधान के रूप में जिग्नेश पटेल ने 2018 में हेल्थकेयर स्टार्टअप ‘वैक्सीन ऑन व्हील्स’ की स्थापना की, जो आज देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी वैक्सीन की उपलब्धता और पहुँच को सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहा है। वैक्सीन ऑन व्हील्स की रोचक कहानी और उनके काम के बारे में आप इधर विस्तार से पढ़ सकते हैं। पेश है डिजिटल मेन्यू अभिषेक बोस: माय मेनू के संस्थापक और सीईओ

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग एक नए सामान्य के रूप में सबके सामने उभरकर आया है और रेस्टोरेंट्स भी इससे अछूते नहीं हैं। आपने भी गौर किया होगा कि रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड कई हाथों से गुज़रता रहता है और मौजूदा हालातों को देखते हुए यह बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए माय मेन्यू एक बेहद अनूठा इनोवेशन लेकर समाने आया है, जिसके बारे में आप इधर पढ़ सकते हैं।

माय मेन्यू को आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है और यह दुनिया के तमाम देशों में स्थित 1 हज़ार से अधिक रेस्टोरेंट में अपनी सेवाएँ दे रहा है। इतना ही नहीं माय मेन्यू के चलते इसके ग्राहक रेस्टोरेंट की सेल्स पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य का रखें ख्याल फोटो साभार: ShutterStock

कोरोनावायरस महामारी ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया है। सामाजिक रूप से दूर रहने के मानदंडों के साथ हम में से अधिकांश लोग रिमोटली या घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम जानते हैं कि जल्द ही स्थितियों में सुधार नहीं होने जा रहा है। मनोरंजन और वीडियो कॉलिंग ऐप के अलावा, हम आपके मन को शांत करने में मदद करने के लिए मेडिटेशन ऐप्स का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। यहां आप उन टॉप 5 पांच मेडिटेशन ऐप्स की एक लिस्ट देख सकते हैं, जिनसे आप अपने तनाव को कम करने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। Also Read यह बूटस्ट्रैप्ड एडटेक स्टार्टअप वन-टू-वन मेंटरशिप के तहत कैरियर परामर्श प्रदान कर रहा है

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.